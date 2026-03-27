എടയാർ വ്യവസായ മേഖലയിലെ തീപ്പിടിത്തം: എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയെന്ന് കളക്ടർ
മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം
Published : March 27, 2026 at 7:25 PM IST
എറണാകുളം: എടയാർ വ്യവസായ മേഖലയിലെ എണ്ണക്കമ്പനിയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ തീപ്പിടിത്തത്തിൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജി. പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് കളക്ടർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Also Read: ആർഎസ്എസുമായി ഡീലുണ്ടാക്കിയാണ് സതീശന് ഗോൾവർക്കറുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന ആരോപണവുമായി സ്വരാജ്
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങായി അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിന് കളക്ടർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര ധനസഹായമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതിനും മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ പഠനച്ചെലവും കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ തൊഴിൽ നൽകാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരവും എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ സമാനമായ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തും. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കളക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കമ്പനി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. വ്യവസായ ശാലകളിൽ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
എടയാർ വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായതീപിടിത്തത്തിൽ ബിഹാർ സ്വദേശി ശത്രുഘ്നൻ മുഖ്യ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് ബിനാനി പുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എടയാർ സീ ജി ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ വാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.30ന് ഉണ്ടായ തീ പിടുത്തത്തിൽ കമ്പനിയിലെ പ്ളാൻ്റ് ഹെൽപ്പർ ആയിരുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശിയും 20 വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിൽ കുടുംബമായി താമസിച്ചു വരുന്നതുമായ ശത്രുഘ്നൻ മുഖ്യ എന്നയാൾ കമ്പനിയിലെ പ്ളാൻ്റിനുള്ളിലെ ഹീറ്റർ യൂണിറ്റിന് സമീപമുള്ള തറയിൽ തീ പൊള്ളലേറ്റ് കത്തി കരിഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിഎൻഎസ്എസ് 194 വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ബിനാനി പുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
ജില്ലയിലെ പ്രധാന വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ എടയാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എണ്ണക്കമ്പനിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ശത്രുഘ്നൻ മുഖ്യ ദാരുണമായി അപകടത്തിനിരയാവുകയായിരുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എണ്ണക്കമ്പനിയിൽ രാവിലെത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ആരംഭിച്ച സമയത്താണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുകയുയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഈ സമയം മുപ്പതിലേറെ തൊഴിലാളികൾ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മരിച്ച ബിഹാർ
സ്വദേശിയൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
എണ്ണ ടാങ്കുകളും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും ഉള്ളതിനാൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നത് അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ദൂരെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കറുത്ത പുക ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നത് നാട്ടുകാരില് വലിയ ഭീതി പടർത്തി. സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആലുവ, ഏലൂർ, തൃക്കാക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പടെ ആറ് അഗ്നിശമന സേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പരിസരത്തുള്ള മറ്റ് വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചു.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അഗ്നിശമനസേന അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണോ അതോ പ്ലാന്റിനുള്ളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. വ്യവസായ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടക്കും. സമാനമായ രീതിയിൽ എടയാർ വ്യവസായ മേഖലയില് മുൻപും തീപിടിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അപകടം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.