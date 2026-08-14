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ഇടമലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും രോഗിയുമായി ദുരിതയാത്ര: വയോധികയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് മഞ്ചലിൽ കെട്ടി ചുമന്ന്

കഴിഞ്ഞ ദിവസപട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിലെ ഗതാഗത ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

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ഇടമലക്കുടിയിൽ രോഗിയുമായി ദുരിതയാത്ര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 8:57 PM IST

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ഇടുക്കി: വികസനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കടന്നുചെല്ലാത്ത ഇടുക്കി ഇടമലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും സങ്കടക്കാഴ്‌ച. അടിസ്ഥാന റോഡ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും കനത്ത മഴയിൽ വനപാത തടസപ്പെട്ടതും കാരണം രോഗിയായ വയോധികയെ കിലോമീറ്ററുകളോളം മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വളയംപാറ കുടിയിലെ 55 കാരിയായ പൂമണിയെയാണ് നാട്ടുകാർ അതിസാഹസികമായി സൊസൈറ്റികുടിയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

ഇടമലക്കുടിയിൽ രോഗിയുമായി ദുരിതയാത്ര (ETV Bharat)

വളയംപാറ കുടിയിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റികുടിയിലേക്ക് അതിസാഹസിക യാത്ര

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കുടികളിലേക്കുള്ള കാനനപാതകൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പൂമണിക്ക് കടുത്ത അസുഖം ബാധിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾക്കോ ആംബുലൻസുകൾക്കോ കടന്നുചെല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത ഭൂപ്രകൃതിയായതിനാൽ, പ്രദേശവാസികൾ മുളയും തുണിയും ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ചലുണ്ടാക്കി രോഗിയെ അതിൽ കിടത്തി തോടുകളും കാനനപാതകളും താണ്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

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തുടർക്കഥയാകുന്ന ദുരിതയാത്രകൾ

ഇടമലക്കുടിയിൽ രോഗികളെ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുടല്ലാർകുടി സ്വദേശിയായ മലയപ്പൻ (75) എന്ന വയോധികനെ കുടിനിവാസികൾ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് തോളിലേറ്റി കിലോമീറ്ററുകൾ കാൽനടയായി മാങ്കുളം ആനക്കുളത്തെത്തിച്ചത്. കഠിനമായ പനിയും വയറുവേദനയും കാരണം കിടപ്പിലായിരുന്ന മലയപ്പനെ പിന്നീട് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയിൽ വനപാത പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് മലയപ്പനെയും കൊണ്ട് ആനക്കുളത്തേക്ക് അതിസാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം

കേരളത്തിലെ ഏക ഗോത്രവർഗ്ഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും രോഗികളെ മഞ്ചലിലും മുള വടികളിലും ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ പതിവുകാഴ്‌ചയായി മാറുകയാണ്. കുടികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ റോഡുകളോ ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ വനപാതകൾ ഒലിച്ചുപോകുന്നതും മരങ്ങൾ വീഴുന്നതും സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. സമാന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടും പട്ടികവർഗ്ഗ മേഖലയോട് അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ കുടിനിവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. വഴിമധ്യേ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുപോയ ദാരുണ സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും വാനോളം ഉയർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും, ഇടമലക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക മനുഷ്യാവകാശത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ആസൂത്രണ പരാജയത്തെയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്.

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