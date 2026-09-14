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100 കോടിയുടെ കെൻസ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്; പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇഡി പരിശോധന

കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഹവാല ഇടപാടുകളും ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇ.ഡി കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.

ED Inspects Padinjarathara Station 100 Crore Scam Kensa ബാണാസുര കെൻസ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്
പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 1:05 PM IST

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വയനാട്: ബാണാസുര കെൻസ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇ ഡി സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന. 100 കോടിയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘമാണ് എത്തിയത് . കേസ് സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. ബാണാസുര ഡാമിന് അഭിമുഖമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ടൂറിസം വില്ല പ്രോജക്ടാണ് കെൻസ.

പ്രവാസി മലയാളികളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് പകരം വില്ല നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് നിർമ്മാണം പകുതിയിലധികം പിന്നിട്ടതിനുശേഷം പദ്ധതിക്കെതിരെ ആരോപണമുയരുകയും തുടർന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ ഇടപെട്ട് നിർമ്മാണം നിർത്തിവയ്പ്പി‌ക്കുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ക്ഷേമം സ്വീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് എന്നയാൾക്കെതിരെ പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇതുവരെ അഞ്ച് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.


ക്രൈംബ്രാഞ്ചും കേസ്‌ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പളക്കാട് സി ഐ അനിൽകുമാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് അന്വേഷണ ചുമതല. ഇതിനിടെ വിദേശത്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിക്കാരായ ആളുകൾക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ശിഹാബിൻ്റെ പരാതിയിൽ പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് എഫ് ഐ ആർ പ്രകാരം ഒരു കേസ് കൂടി കഴിഞ്ഞദിവസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം 100 കോടി രൂപ തനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ശിഹാബിൻ്റെ വാദം.

വിദേശ നിക്ഷേപം ഉളളതിനാൽ 2023-ൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റും തട്ടിപ്പിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇ.ഡി. സംഘം പടിഞ്ഞാറത്തറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കേസിൻ്റെ ചില രേഖകൾ കൊണ്ടുപോയതായാണ് വിവരം. കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഹവാല ഇടപാടുകളും ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇ.ഡി കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരിലേക്കും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇ.ഡി സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം, രേഖകൾ പരിശോധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനും പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടൽ, ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കൽ, പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ നിർണായക നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.

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ED INSPECTS PADINJARATHARA STATION
100 CRORE SCAM KENSA
ബാണാസുര കെൻസ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്
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