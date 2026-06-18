'സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകും'; ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി
അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നതും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി
Published : June 18, 2026 at 4:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സിആർപിഎഫ് സേനയെയും ആക്രമിച്ച കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. കേസിൽ ആറാം പ്രതി കിരൺ, എട്ടാം പ്രതി ഷഫീഖ്, പതിനേഴാം പ്രതി വൈശാഖ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയത്. നിയമവ്യവസ്ഥയെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.
സർക്കാരിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റൻ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മനു കല്ലമ്പള്ളി ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേകം യൂണിഫോമോ ആയുധങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ കൃത്യമായ നിയമപ്രകാരമുള്ള വാറണ്ടുമായാണ് റെയ്ഡിനെത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചത് നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.
സിആർപിഎഫ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്തിറക്കാൻ വിടാതെ വലിയ രീതിയിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇഡി സംഘത്തിൻ്റെ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ ശ്യാമിൻ്റെ ഇരു കണ്ണുകൾക്കും ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങൾ തെറിച്ച് മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ആക്രമിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തത്സമയം കണ്ടതാണ്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുള്ള ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ 'Bail is the Rule, Jail is the exception' (ജാമ്യം പൊതുനിയമം, ജയിൽ അപവാദം) എന്നതിന് പകരം 'Jail Becomes the Rule and Bail is the Exception' (ജയിൽ പൊതുനിയമം, ജാമ്യം അപവാദം) എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻകാല കർശന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ ശാസ്തമംഗലം അജിത്കുമാർ, വിജയകുമാർ, എ എ ഹക്കീം എന്നിവർ ഹാജരായി. പ്രതികളുടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതാണ്. ഇനിയും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ല എന്ന് ഇവര് വാദിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളാണ്. അതിനാൽ പൊതുമുതൽ നശീകരണ പ്രതിരോധ നിയമം ഈ കേസിൽ നിലനിൽക്കില്ല. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക ജോലി റെയ്ഡ് നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ്. റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതോടെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കണം. പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുറിവുകൾ മാരകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പൊലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ വധശ്രമക്കുറ്റം പ്രതികൾക്കെതിരെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നും അവര് വാദിച്ചു.
കൂടാതെ, തെലുങ്കാന സ്വദേശികളായ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ "അപ്പൊ ഇവന്മാരെ കൊല്ലെടാ..." എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ മൊഴി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കോടതി, അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നതും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
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