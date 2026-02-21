ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരിനും എൻ വാസുവിനും ഇഡി സമൻസ്; ഹാജരാകേണ്ടത് മാർച്ചിൽ
പോറ്റിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിലാണ് സിപിഎം നേതാവായ വാസുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
February 21, 2026
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കമ്മിഷണറുമായിരുന്ന എൻ വാസുവിനും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) സമൻസ്. ഇരുവരോടും മാർച്ച് ആദ്യവാരം ഹാജരാകാനാണ് ഇഡി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്ത്രിയോട് മാർച്ച് നാലിന് എത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്ഐടിയുടെ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ ഇഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തന്ത്രി രാജീവരും പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലുമില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്തിടെ വിജിലൻസ് കോടതി തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സ്വാഭാവിക ജാമ്യമല്ലാത്ത ഈ വിധി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലഭിച്ചത് തന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇരുവർക്കും കുരുക്കായി ഇഡിയുടെ നോട്ടിസ് എത്തുന്നത്.
തന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തെയോ സ്രോതസ്സുകളെയോ കുറിച്ച് അസ്വാഭാവികമായി യാതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ശബരിമലയിലെ മണ്ഡലകാലത്ത് ഭക്തർ നൽകുന്ന പണം തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒന്നിടവിട്ടുള്ള മണ്ഡലകാലങ്ങളിൽ കണ്ഠര് രാജീവരും കണ്ഠര് മഹേഷും മാറിമാറി വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു തുക അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.
ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകും തന്ത്രി വിശദീകരിക്കുക. എന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിലെയും കുന്നംകുളത്തെയും ചില സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും കോടികളുടെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നും തിരുവല്ലയിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുണ്ടെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു നിക്ഷേപം നടത്താൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലാകും ഇഡി പ്രധാനമായും വ്യക്തത തേടുക.
വിഷയത്തിൽ ഇഡിക്ക് മേൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ബിജെപി എക്കാലത്തും തന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് ബിജെപി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സന്ദീപ് വചസ്പതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തുകയും ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് പിഎസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നേരിട്ടെത്തി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിയുമായുള്ള ഈ അടുപ്പം കാരണം തന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ഇഡി നടപടി കേവലം ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമായി ഒതുങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.
എന്നാൽ സിപിഎം നേതാവും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമായ എൻ വാസുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വാസുവിന് അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച വലിയ സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ ഇഡി ഇടപെടലുകൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളാണുള്ളത്.
