ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ വിദേശയാത്ര ഇഡി തടഞ്ഞു: കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം; അന്വേഷണം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ
എംഇഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാത്തതിനാലാണ് കുടുംബസമേതമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്ര നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ തടഞ്ഞത്.
Published : November 28, 2025 at 9:32 AM IST
കോഴിക്കോട്: എംഇഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ വിദേശയാത്ര എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തടഞ്ഞു. കുടുംബസമേതം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാൻ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നാടകീയ നീക്കങ്ങളുണ്ടായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.
ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ ഫസൽ ഗഫൂറിന് ഇഡി നേരത്തെ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് യാത്ര തടഞ്ഞത്. എയർപോർട്ട് അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നാളെ കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ സാവകാശം തേടുകയായിരുന്നു.
പ്രതികരണവുമായി ഫസൽ ഗഫൂർ
തന്നെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഫസൽ ഗഫൂർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച വിദേശയാത്രയായതിനാൽ എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിലുള്ളതിനാൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അഭിഭാഷകൻ മുഖേന സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നാളെ കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് ഇഡി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഏത് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം
എംഇഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് ഇഡി നടപടിയെന്നാണ് സൂചന. ഡോ. ഫസൽ ഗഫൂറിനെതിരെ 2020ൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സ്ഥലം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് തിരിമറി നടത്തിയെന്നതാണ് പ്രധാന പരാതി. കോഴിക്കോട് മിനി ബൈപ്പാസിന് സമീപം എംഇഎസ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമിക്കാൻ വാങ്ങിയ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസൽ ഗഫൂറും മകൻ ഡോ. റഹീം ഫസലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നത്.
എംഇഎസിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഫസൽ ഗഫൂറിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിതു എന്ന ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അഴിമതി ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് എംഇഎസിൽ വലിയ ഭിന്നത രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫസൽ ഗഫൂർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻഎം മുജീബ് റഹ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ സംഘടനയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇഡി ഇടപെടുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പരാതിക്കാർ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഫസൽ ഗഫൂർ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. തനിക്കെതിരെയുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസല്ലെന്നും സിവിൽ കേസാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ രാജിവയ്ക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ ഇഡിയുടെ പുതിയ നീക്കമെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read:- മണ്ഡല മാസത്തിൽ ദിവസവും 5000ത്തോളം പേർക്ക് അന്നദാനം; 51 വർഷമായി പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ പന്തീരാങ്കാവ് അയ്യപ്പഭക്ത സമിതി