85 ലക്ഷം വിദേശത്തേക്ക്; വീണയുടെ 'രഹസ്യ ഹവാല ഡയറി'യും വ്യാജ സിം കാർഡും കണ്ടെത്തി, ഗുരുതര റിപ്പോര്ട്ടുമായി ഇഡി
ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത വീണയുടെ സ്വന്തം ഡയറി കണക്കുകളാണ് ഹവാല വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
Published : August 19, 2026 at 8:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആര്എല് മാസപപ്പടി കേസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) നടത്തിയ നിർണായക പരിശോധനകളിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ഹവാല ഇടപാട് വിവരങ്ങളുമായി ഇഡിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ്. കൊച്ചിന് മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പും കൈക്കൂലി ഇടപാടുകളും അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടെ ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ ഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത്. ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത വീണയുടെ സ്വന്തം ഡയറി കണക്കുകളാണ് ഹവാല വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
വീണയുടെ വസതിയിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മുൻപ് നടന്ന പരിശോധനകളിൽ ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറി രേഖകളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തികളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ദുബായിലേക്ക് അടിയന്തരമായി കൈമാറിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ദുബായിലേക്ക് ഹവാല മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മാറ്റിയത് ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഇതിനുപുറമേ, ഇതേ രേഖകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 20.05 കോടി രൂപയുടെ വിവരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ED, Kochi Zonal office, has conducted search operations at 9 premises at Kozhikode on 18-08-2026 under PMLA, 2002 in connection with corporate fraud and bribe payments done by M/s Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL). During the search operations, several digital devices… pic.twitter.com/40sYNvWpf4— ED (@dir_ed) August 19, 2026
സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് ഐടി കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളുടെ മറവിൽ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്' കൈപ്പറ്റിയ 2.78 കോടി രൂപയേക്കാളും, എംപവർ ഇന്ത്യ കമ്പനി വഴി ലഭിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയേക്കാളും ഉയർന്ന തുകയാണ് ഡയറി രേഖകളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വൻ തുക വീണ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും, ഇത് ഹവാല ശൃംഖല വഴിയാണ് വിദേശത്തേക്കും തിരിച്ചും ഒഴുകിയതെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ഈ അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് മറയായി അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായും ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ വീണയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വൈഫൈ റൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ എടുത്ത സിം കാർഡിന്റെ വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കോളുകൾ വഴി ഹവാല ഇടപാടുകാരുമായും സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റുള്ളവരുമായും സംശയാസ്പദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് ഈ വ്യാജ സിം കാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കൈയ്യെഴുത്ത് കണക്കുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും വ്യാജ പേരിൽ സിം കാർഡ് എടുത്തുനൽകിയ വ്യക്തിയിലേക്കും ഇ ഡി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച 182 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ പണച്ചെലവുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കുള്ള പണം സമാഹരിച്ചതെന്നാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും (SFIO) ഇ ഡിയുടെയും വിലയിരുത്തൽ. ഹവാല മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള അനധികൃത പണമിടപാടുകളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പിഎംഎഎൽഎ (PMLA) നിയമപ്രകാരം വീണയ്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും എതിരെ ശക്തമായ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇ ഡിയുടെ നീക്കം.
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