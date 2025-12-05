ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഇഡി പിടിമുറുക്കുന്നു; എഫ്ഐആർ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ

കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഇഡിയുടെ വാദത്തെ രഹസ്യ അന്വേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തു. കേസ് ഡിസംബർ 10-ലേക്ക് മാറ്റി

കൊല്ലം കോടതി സമുചയം, ശബരിമല സ്വർണ പാളി (ETV Bharat)
കൊല്ലം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ എഫ്ഐആർ പകർപ്പുകളും മറ്റ് രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികളും രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ പകർപ്പുകളുമാണ് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 10ലേക്ക് മാറ്റി.

മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മറ്റുള്ളവരും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഇഡി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അന്വേഷണത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നും അവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതേ ആവശ്യവുമായി നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെന്നും വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചതായും ഇഡി അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈ ആവശ്യത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ശബരിമല സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിൽ നിലവിൽ രഹസ്യ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേഖകൾ കൈമാറുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ചു. എതിർപ്പുകൾ അറിയിക്കാൻ കോടതി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് നിർദേശിച്ചു. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽപ്പാളികളിൽനിന്നും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത്.

സ്വർണക്കവർച്ചയും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തലും

ശബരിമലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ സ്ട്രോങ് റൂമിൽനിന്നും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വർണവും വെള്ളിയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു കവർച്ചയും നിയമനടപടികളും അപൂർവമാണ്. 2017ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകൾ സ്വർണം പൊതിയുന്നതിനും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചാർത്തുന്നതിനും ഭക്തരിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിച്ച സ്വർണത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. കണക്കിൽ കാണിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ് സ്വർണമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ബാക്കി സ്വർണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപഹരിച്ചെന്നുമാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ.

സമാന്തര അന്വേഷണവുമായി ഇഡി

നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഇഡി ഇടപെടുന്നത്. സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലെന്നും ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമാന്തര അന്വേഷണവുമായി ഇഡി രംഗത്തെത്തുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു, ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലുടൻ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇഡിക്ക് സാധിക്കും.

വിജിലൻസ് കോടതിയിൽനിന്ന് എഫ്ഐആർ പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ അത് ഇഡിക്ക് വലിയൊരു ആയുധമാകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഡിയുടെ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയമായും വെല്ലുവിളിയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നു എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കെയാണ് ശബരിമല കേസിലെ ഈ പുതിയ നീക്കം. സ്വർണക്കടത്ത്, കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ഇഡി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിജെപിയും ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ക്ഷേത്ര മുതലുകൾ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നും ഇതിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.

ഡിസംബർ 10ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ്. അന്വേഷണ രേഖകൾ ഇഡിക്ക് കൈമാറുന്നതിനെ സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർത്താൽ അത് നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീളും. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന വാദത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉറച്ചുനിന്നാൽ കോടതിയുടെ തീരുമാനം എന്താകുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് നിയമലോകം. അതേസമയം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കൂടാതെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ് നടന്നില്ലെന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പല ഉന്നതർക്കും അത് കുരുക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

