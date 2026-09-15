മാസപ്പടി കേസ്: വീണയ്ക്കും റിയാസിനുമെതിരെ ഇഡി റിപ്പോർട്ട്; ഹവാല ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവ്
ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വീണയുടെ ഡയറിയിലെ ഒൻപത് പേജുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : September 15, 2026 at 10:17 AM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി വീണയ്ക്കും ഭർത്താവ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഹവാല ഇടപാടുകളും നടന്നതായി ആരോപിക്കുന്നത്. വീണയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നൽകിയ മൊഴികളുമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്.
ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വീണയുടെ ഡയറിയിലെ ഒൻപത് പേജുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലും അനുബന്ധ രേഖകളിലും വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും യുഎഇ ദിർഹത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈജാസ്, നിഖിൽ, വാരിസ്, ഷൈജൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കുന്നത്. കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് വീണയുടെ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് ലഭിച്ച മാസപ്പടിക്ക് പുറമെയാണ് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഹവാല ശൃംഖലയും വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും
പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സുബൈർ കരുവാംപൊയിലിനെ സുബൈർ കൊടുവള്ളി ഹവാല എന്ന് സേവ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് ഫോണിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പണം കൈമാറുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക കോഡുകളായി കറൻസി നോട്ടുകളുടെ നമ്പറുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ പങ്കുവച്ചതായും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ സമാഹരിച്ച തുക ഹവാല ഏജൻ്റുമാർ വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന നിഗമനം.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിലെ വസതിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പ് 17 പ്രകാരം നടന്ന പരിശോധനയിൽ വാരിസ് കെ നൽകിയ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമായി. മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക ഹവാല ഏജൻ്റായ സുബൈർ വഴി ദുബായിലെ ഫൈജാസ് വി പിക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് വാരിസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലുള്ളത്.
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2024 ജൂലൈ മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1.2 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി ഇയാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയറിയിൽ നിഖിലിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപയും വാരിസിൻ്റെ പേരിൽ 1.2 കോടി രൂപയും കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ വ്യക്തമായ തെളിവായി ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വാരിസ് പിന്നീട് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
സിഎംആർഎൽ ഇടപാടുകൾ
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 2017 മാർച്ച് മുതൽ വീണയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഘട്ടങ്ങളായി പണമെത്തിയതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2.78 കോടി രൂപയും എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3.28 കോടി രൂപ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിഎംആർഎൽ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ പി സുരേഷ് കുമാർ മൊഴിയായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് കൃത്യമായ രേഖകളില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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