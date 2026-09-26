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മാസപ്പടി കേസ്; എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ബാധ്യതയില്ലേയെന്നു സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി, ഇഡിയുടെ കത്ത് പരിശോധിക്കും

മാസപ്പടിയിലെ ഹവാല ഇടപാടിൽ ഇ.ഡിനൽകിയ കത്തിന്മേൽ വിജിലൻസിന് കേസെടുക്കുവാൻ നിയമപരമായി കഴിയുമോയെന്നതിൽ തർക്കം നlലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ വിശദമായി വാദം കേൾക്കാമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിലപാട്

MASAPADI CASE ED INVESTIGATION PINARAYI VIJAYAN ED VEENA T EXALOGIC CMRL CASE
kerala highcourt, ED OFFICE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 12:59 PM IST

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എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിലെ ഹവാല ഇടപാട് തെളിവുകളടങ്ങിയ എന്‍ഫോഴ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിന്‍റെ കത്ത് പരിശോധിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി. മുദ്ര വച്ച കവറിൽ കത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ ഇ ഡിയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നല്‍കി. ഇ ഡി കത്തിന്‍ മേല്‍ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയില്ലേയെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേ ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി എ. ബദറുദ്ദീന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മാസപ്പടിയിലെ ഹവാല ഇടപാടിൽ ഇ.ഡി നൽകിയ കത്തിന്‍ മേല്‍ വിജിലൻസിന് കേസെടുക്കുവാൻ നിയമപരമായി കഴിയുമോയെന്നതിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ വിശദമായി വാദം കേൾക്കാമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിലപാട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയ്ക്ക് നൽകിയ തെളിവുകളടങ്ങിയ കത്ത് മുദ്ര വച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഇ.ഡിയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

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ഇഡി കത്തിന്മേൽ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ ഇടാത്തതിനെതിരായ കെ.എം.ഷാജഹാൻ്റെ ഹർജിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിനു പകരം മറ്റ് ചില താൽപ്പര്യങ്ങളാണെന്നും എഫ്.ഐ.ആർ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് .

എന്നാൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നതെന്നും വിജിലൻസിന് കേസെടുക്കാൻ ബാധ്യതയില്ലേയെന്നും ഹൈക്കോടതി പരാമർശിച്ചു. അതേ സമയം തെളിവുകൾ ഒരു ഏജൻസി നൽകിയ സ്ഥിതിയ്ക്ക് പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാവശ്യമില്ലെന്നറിയിച്ച ഇ.ഡി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

തെളിവുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിക്ക് പി.എംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം കൈമാറാനധികാരമുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു.
സമാന വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ വന്ന ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്ന സർക്കാർ വാദത്തെ അന്ന് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന മറുപടി കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഖണ്ഡിച്ചു. ഇന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നും കോടതി സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഹർജി ഹൈക്കോടതി വിശദ വാദത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ മാസപ്പടി കേസ്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റെ ഐടി കമ്പനിയായ 'എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും' കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

യാതൊരുവിധ ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെ, സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനി വീണ വിജയനും അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിനുമായി 1.72 കോടി രൂപ മാസപ്പടിയായി നൽകി എന്നതാണ് ഈ കേസിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ആദായനികുതി സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റ് കണ്ടെത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് ഈ വിഷയം പുറത്തുവന്നതും തുടർന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നതും.

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TAGGED:

MASAPADI CASE
ED INVESTIGATION
PINARAYI VIJAYAN ED
VEENA T EXALOGIC CMRL CASE
MASAPPADI CASE HC ORDER

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