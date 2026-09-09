ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികള്ക്കെതിരെ പിഎംഎൽഎ; രാജ്യത്ത് തന്നെ അപൂർവ്വ നടപടി
സാധാരണയായി വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ മാത്രം പ്രയോഗിക്കാറുള്ള പിഎംഎൽഎ വകുപ്പുകൾ, ഒരു വധശ്രമക്കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അപൂർവ്വവും നിർണായകവുമായ നടപടിയാണ്..
Published : September 9, 2026 at 10:53 AM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായിയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി മടങ്ങിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇഡി.സാധാരണയായി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ മാത്രം പ്രയോഗിക്കാറുള്ള പിഎംഎൽഎ നിയമം, ഒരു വധശ്രമക്കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അപൂർവ്വവും നിർണായകവുമായ നടപടിയാണ്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് 27-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ വസതിയിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27 പേരെ പ്രതിയാക്കി സംസ്ഥാന പൊലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഈ 27 പേരെയും ഇഡിയും തങ്ങളുടെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
PMLA നിയമത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വധശ്രമവും ഗൂഢാലോചനയും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് ഇതിൽ നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇ ഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇഡി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രിതമായി നടന്ന ഗൂഢാലോചന ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും പ്രതികൾക്കോ സഹായം നൽകിയവർക്കോ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. സംഭവസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം കേവലം അക്രമത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയെന്നും, ഇതിന് പിന്നിലെ വിപുലമായ ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് നീങ്ങിയില്ലെന്നുമുള്ള ശക്തമായ വിമർശനം ഇഡിക്കുണ്ട്. റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ സുപ്രധാന തെളിവുകൾ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി സംശയിക്കുന്നത്. കേസിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം, കേസിലുൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കും സംശയനിഴലിലുള്ള നേതാക്കൾക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇഡി സമൻസ് അയക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിന് വഴി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കാൻ ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡിനെത്തിയവരെ തല്ലിയവർക്കെതിരെ ഇഡിയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം വരുന്നത്.
Also Read: 'മാസപ്പടി കേസ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ല, പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കല്': എംവി ഗോവിന്ദൻ