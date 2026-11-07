മെസ്സി ഫുട്ബോൾ തട്ടിപ്പ്: റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്കും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനുമെതിരെ ഇ.ഡി കേസ്
മെസ്സിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊച്ചിയിൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ വ്യവസായികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ വൻ തുക സമാഹരിച്ചെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം (Anto Augustine ED Case)
Published : November 7, 2026 at 12:32 PM IST
എറണാകുളം: അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയെയും ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി (ആർ.ബി.സി) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെയും കമ്പനിയെയും പ്രതിചേർത്ത് ഇ.ഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.എം.എൽ.എ) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്
മെസ്സിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊച്ചിയിൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ വ്യവസായികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ വൻ തുക സമാഹരിച്ചെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഈ പണം ലക്ഷ്യമിട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ വ്യക്തിഗത ലാഭത്തിനായി വകമാറ്റിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി ഇ.ഡി യൂണിറ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (ഇ.സി.ഐ.ആർ) തയാറാക്കി.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ 15ന് കളമശ്ശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ (എഫ്.ഐ.ആർ) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ നിയമവിരുദ്ധവും വ്യാജവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
സ്റ്റേഡിയം ഇടപാടും ഫെമ ലംഘനവും
കൊച്ചി കലൂരിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകാതെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എഫ്.ഐ.ആറിൽ പരാമർശമുണ്ട്. വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. ഇ.ഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെയും ആർ.ബി.സി കമ്പനിയുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി സമാഹരിച്ച പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഫെമ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം സംഭവിച്ചോയെന്നും ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിൻ്റെ സമാന്തര അന്വേഷണം
ഇതിന് പുറമെ, ജി.എസ്.ടി വകുപ്പും കേസിൽ സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് ഗോകുലം ചിറ്റ്സ് 137 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിൻ്റെ സംശയം.
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പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഗോകുലം ചിറ്റ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും, സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കും. കായിക മേഖലയുടെ പേരിൽ നടന്ന വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കായിക പ്രേമികൾക്കിടയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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