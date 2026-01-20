ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 21 കേന്ദ്രങ്ങൾ; ദേവസ്വം മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വ്യാപക പരിശോധന. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും അനധികൃത സ്വത്തുക്കളുമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

എൻ വാസുവിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ സുരക്ഷ നൽകുന്ന കേന്ദ്രസംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 10:01 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു.തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കരാറുകാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് പരിശോധന. രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എത്തിച്ച് വിപുലമായ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തിരുവനന്തപുരം പുളിമാത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. പോറ്റിയുടെ അമ്മ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് സമീപമുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയതായി അയൽവാസികൾ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയെത്തി ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണ് വീട് തുറന്ന് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ സഹോദരി അറിയാതെ പല രേഖകളും വസ്തുക്കളും പോറ്റി വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെയും പരിശോധനയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലുള്ള മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മിഷണറും പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്ന എൻ വാസുവിൻ്റെ വീട്ടിലും ആറൻമുളയിലുള്ള മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജയശ്രീയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേന്ദ്രപ്രസാദിൻ്റെ അങ്കമാലിയിലെ വീട്ടിലും ഇഡി സംഘം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017 ജൂലൈ മുതൽ 2019 ഡിസംബർ വരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജയശ്രീ ദ്വാരപാലക കേസിൽ പ്രതിയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജയശ്രീ സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറിയതായി എസ്ഐടി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിരമിക്കുന്നത് വരെ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറായും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായാണ് രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഉടമ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഓഫിസുകളിലും വസതിയിലും കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരി ഗോവർധൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോദ്ദം ജ്വല്ലറിയിലും വസതിയിലും പരിശോധനയുണ്ട്. സ്വർണക്കൊള്ളയിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് അനധികൃതമായി സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചല്ല ആസ്തി വാങ്ങിയതെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രതികൾക്കാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സുഭാഷ് കപൂറിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കേസിന് അന്താരാഷ്ട്ര മാനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഏകദേശം നൂറ് പവനോളം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ പുരാതന മൂല്യമുള്ള സ്വർണമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ വിപണി വിലയേക്കാൾ മടങ്ങ് അധികം തുകയ്ക്കായിരിക്കും ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് കരുതുന്നു. സ്വർണപ്പാളികൾ അപ്പാടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിഗമനവും ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. റെയ്ഡിൽ ലഭിക്കുന്ന രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള തുടർനടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇഡി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.

