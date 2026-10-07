സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വീണ്ടും ഇഡി റെയ്ഡ്; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന
വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വസതികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത്
Published : October 7, 2026 at 9:24 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) മിന്നൽ പരിശോധന. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലെ തുടരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്.
വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വസതികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് പുറമെ, ഭരണസമിതിയിലെ പ്രമുഖ അംഗങ്ങൾ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുമ്പ് പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നവർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും ഇഡി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയിൽ വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം. രാവിലെ ഒരേ സമയത്താണ് ഇഡി സംഘങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയത്.
എറണാകുളത്ത് കടുത്ത നടപടി
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇഡി സംഘം പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ഭാരവാഹികളുടെയും നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെയും വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഷിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ ബാങ്കിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചും ബെനാമി പേരുകളിലും 121 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി സഹകരണ വകുപ്പ് മുമ്പ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഇത്തരത്തിൽ വകമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്.
തൃശൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും പരിശോധന
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് പിന്നാലെ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുട്ടനെല്ലൂർ ബാങ്കിലും പ്രധാനമായും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോൺ അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും സഹകരണ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധമുള്ള ചില പ്രമുഖരുടെ വസതികളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
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റെയ്ഡിനിടയിൽ ബാങ്കുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ രേഖകൾ, ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, വായ്പാ ഫയലുകൾ, നിർണായകമായ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എന്നിവ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ക്രമക്കേടുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇഡി റെയ്ഡ് ഇടയാക്കും. കരുവന്നൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളിലെ തട്ടിപ്പുകൾ മുമ്പ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ ബാങ്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം കർശനമാക്കിയത്.
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