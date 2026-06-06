പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ്: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തെളിവെടുത്തു
വീണ വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് 27നാണ് ഇഡി മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്
By ANI
Published : June 6, 2026 at 10:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും മകൾ വീണ വിജയൻ്റെയും വസതിയിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ, സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളെയുമായാണ് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സിഎംആർഎൽ, എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വീണ വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ ഇഡി കഴിഞ്ഞ മെയ് 27ന് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. എട്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട റെയ്ഡിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാറുകൾക്ക് നേരെയാണ് വലിയ തോതിൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തേക്ക് വന്ന വാഹനങ്ങൾ വളഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ അസഭ്യം പറയുകയും കല്ലുകൾ, ഇഷ്ടികകൾ, മരക്കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കാറുകൾ എറിഞ്ഞു തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും വഴിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതികളെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും. ഇവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവസ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരക്കഷണങ്ങളും കല്ലുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളാനാണ് സാധ്യത. നിലവിലെ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
വിവാദമായ മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ കേരള ഹൈക്കോടതി നീക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത റെയ്ഡ്. കൊച്ചിയിലെ കരിമണൽ ഖനന കമ്പനിയായ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡും (സിഎംആർഎൽ) വീണ വിജയൻ്റെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് മാസപ്പടി കേസായി മാറിയത്. യാതൊരുവിധ ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെ തന്നെ 1.72 കോടിയോളം രൂപ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും എക്സാലോജിക് കമ്പനി കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.
ഇതിനിടെ സമാന്തരമായി സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നിയമപരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജികൾ കോടതി തള്ളിയതോടെ അന്വേഷണത്തിന് വേഗത കൂടുകയായിരുന്നു. റെയ്ഡ് സമയത്ത് വീടിന് ചുറ്റും കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
സിഎംആർഎൽ അധികൃതരെയും കമ്പനി രേഖകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്കും ഇഡി കടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മാസപ്പടി കേസിൻ്റെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കാനാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും റെയ്ഡ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
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