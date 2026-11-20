പേര് മാത്രം സാമ്യം; കോഴിക്കോട് വീട് മാറി ഇഡി റെയ്ഡ്, ഉദ്യേഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം
ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത്.ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീട് മാറിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മനസിലാകുന്നത്.സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും കുടുംബവും രംഗത്ത്.
Published : November 20, 2026 at 4:16 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി ചെങ്ങോട്ടുകാവ് മാടാക്കരയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. ആളുമാറിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ ഇഡി സംഘത്തെ തടഞ്ഞുവച്ചു. മാടാക്കര മാവിലച്ചികണ്ടി നൗഷാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൗഷാദ് വളപ്പിലിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ പരിശോധന നടന്നത്. എന്നാൽ, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിച്ച ഫോട്ടോ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരുടേതല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും.
റെയ്ഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടലംഘനം, ഹവാല, സ്വർണക്കടത്ത് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി സംസ്ഥാനത്തെ പത്തിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അനധികൃത പണമിടപാടുകളും സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായി റെയ്ഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കൊയിലാണ്ടി മാടാക്കരയിലുള്ള 'വളപ്പിൽ നൗഷാദ്' എന്ന വ്യക്തിയെ തേടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്.
"ആറ് മണിക്കൂറിലേറെയായി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ ബന്ദികളാക്കിയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. അവസാനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിച്ച ഫോട്ടോ ഈ വീട്ടിലുള്ളവരുടേതല്ല. ഇവിടെ നടന്നത് പൂർണമായും അനീതിയാണെന്ന്" വാർഡ് മെമ്പർ സിപി അലി പറഞ്ഞു.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയും ആളുമാറ്റവും
രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിശോധന ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടുനിന്നു. സെർച്ച് വാറൻ്റിൽ 'നൗഷാദ് വളപ്പിൽ' എന്ന് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും പിതാവിൻ്റെയോ മാതാവിൻ്റെയോ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. "ഇവിടെ ഒരുപാട് നൗഷാദുമാരുണ്ടാകും. പേര് മാത്രം വച്ച് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് എന്ത് മര്യാദയാണ്? സെർച്ച് വാറൻ്റിൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ പേരില്ലായിരുന്നു. അവസാനം കാണിച്ച ഫോട്ടോ നാട്ടിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടേതാണ്." പ്രദേശവാസി അലി അർഫർ നൗഷാദിൻ്റെ സഹോദരൻ റഷീദ് എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി
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പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യഥാർഥ പ്രതിയെന്ന് കരുതുന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ വീട്ടുകാരെ കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അത് ഈ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ലെന്നും നാട്ടിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആളുമാറിയതാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
"ബന്ധുമിത്രാദികളും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ മാനഹാനിയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഫോട്ടോയിലുള്ള യഥാർഥ നൗഷാദ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പോകാൻ സാധിക്കൂ." സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം റഫീഖ് പറഞ്ഞു.
കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയും ചൊടിപ്പിച്ച നടപടികൾ
പരിശോധനയ്ക്കിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെയും രോഗികളെയും മണിക്കൂറുകളോളം ബന്ദികളാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. നിരപരാധിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കുടുംബത്തിന് വലിയ മാനഹാനിയുണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംഭവത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
"ഞങ്ങൾ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. രോഗിയായ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് ബാത്ത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചില്ല. വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ അനീതിക്കെതിരെ നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും." ബന്ധുവായ മുസ്തഫ പറഞ്ഞു.
തെറ്റായ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരപരാധികളെ വേട്ടയാടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാപ്പ് പറയണമെന്നും കുടുംബത്തിനുണ്ടായ മാനഹാനിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വീടിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.
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