മേൽവിലാസം പോലും നോക്കിയില്ല, തെളിവായി കാണിച്ചത് വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം; കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഇഡി റെയ്ഡിൽ ആളുമാറിയതിങ്ങനെ
"വടക്കേ പുറത്ത് എന്നാണ് തൻ്റെ വീട്ടുപേര്. നൗഷാദ് വളപ്പിൽ എന്നയാളെ തേടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. തൻ്റെ ഒരു രേഖയിലും വളപ്പിൽ എന്ന മേൽവിലാസമില്ല"- നൗഷാദ്
Published : November 21, 2026 at 1:52 PM IST
കോഴിക്കോട്: സ്വർണക്കടത്ത്, ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊയിലാണ്ടി മാടാക്കരയിൽ ആളുമാറി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുറ്റകരമായ രേഖകളോ വസ്തുക്കളോ കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതായി വീട്ടുടമ നൗഷാദ്. മേൽവിലാസം കൃത്യമാണോ എന്ന് പോലും പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിൽ കയറി റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നും നൗഷാദ് വ്യക്തമാക്കി.
വടക്കേ പുറത്ത് എന്നാണ് തൻ്റെ വീട്ടുപേര്. നൗഷാദ് വളപ്പിൽ എന്നയാളെ തേടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. തൻ്റെ ഒരു രേഖയിലും വളപ്പിൽ എന്ന മേൽവിലാസമില്ല. അന്വേഷണ സംഘത്തെ പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇഡിയുടെ പക്കലുള്ള പാസ്പോർട്ടിലെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് താനല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അവരുടെ പക്കലുള്ള രേഖ പ്രകാരം മാതാവിൻ്റെ പേര് ആമിനയെന്നും പിതാവിൻ്റെ പേര് ഉസ്മാൻ എന്നുമായിരുന്നു. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് അതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.
വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം തെളിവ്
റെയ്ഡ് നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോൾ താൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നൗഷാദ് പറയുന്നു. വീടിൻ്റെ യഥാർഥ വിലാസമോ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരോ അന്വേഷിക്കാതെ നൗഷാദിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ച് പരിശോധന തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇന്നേവരെ ഇഡി തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവമറിഞ്ഞ് ഉടൻ വീട്ടിലെത്തിയത്. തനിക്കെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടോ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് നിർദേശം ലഭിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി. തുടർന്ന് പയ്യോളിയിലെ വീട്ടിലും സംഘം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അവിടെനിന്നും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നൗഷാദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
രേഖാമൂലം അറിയിച്ച് ഇഡി
പരിശോധന നടത്തിയ രണ്ട് വീടുകളിൽനിന്നും ഒന്നും കണ്ടെടുക്കാനായില്ലെന്ന് ഇഡി രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകി. അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറും സംഘവും വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചെന്നും കുറ്റകരമായ രേഖകളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ അഭിജിത്ത് പുറത്തുവിട്ട രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം നാട്ടുകാർ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും കുറ്റവാളികളെപ്പോലെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നും താൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇഡി നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ആളുമാറിയത്. സിആർപിഎഫ് സുരക്ഷയോടെ പുലർച്ചെ ആറ് മണിയോടെ എത്തിയ സംഘം വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും ആശങ്കയ്ക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, എല്ലാം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നുമാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നിലപാട്.
Also read:മെസി തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ ഫുട്ബോൾ താരവും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ, എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ