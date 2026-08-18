മാസപ്പടി കേസില് വീണാ വിജയൻ്റെ ഡയറി നിർണായകം; മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഇഡി പരിശോധന
ഇഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്
Published : August 18, 2026 at 9:12 AM IST
എറണാകുളം/കോഴിക്കോട്: മാസപ്പടി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണാ വിജയൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലും ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ കോഴിക്കോട് എട്ടു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി വ്യാപക പരിശോധന തുടങ്ങി. മുൻ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.
അവസാനഘട്ട തെളിവെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. ഇഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള നാലംഗ പ്രത്യേക സംഘമാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം നന്ദുലാലിൻ്റെ കുണ്ടുപറമ്പിലെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ആറിന് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.
റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ നന്ദുലാൽ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷണസംഘം ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈസ്റ്റ് ഹിൽ മേഖല സെക്രട്ടറി കൂടിയായ നന്ദുലാൽ സിപിഎമ്മുമായും മുഹമ്മദ് റിയാസുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
റിയാസ് ടൂറിസം മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമാണ് ജില്ലയിൽ ഡിടിപിസിയുടെ മാനേജർ ചുമതല നന്ദുലാലിന് നൽകിയത്. റിയാസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലടക്കം ഇദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. രണ്ടുമാസം മുൻപ് റിയാസിൻ്റെ കോട്ടൂളിയിലെ വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നന്ദുലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി.
സിപിഎം നേതാവിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലും പരിശോധന
രാവിലെ എട്ടിന് ശേഷമാണ് സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി നിഖിലിൻ്റെ അശോകപുരത്തെ കോസ്മോസ് ഫ്ലാറ്റിൽ ഇഡി പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയ സമയം നിഖിൽ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊണ്ടയാടുള്ള ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമാണ് ഫ്ലാറ്റ് തുറന്ന് പരിശോധന തുടങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് നിഖിൽ. ഇതിനുപുറമേ കോഴിക്കോട്ടെ പരസ്യ കമ്പനി ഉടമയായ ഷൈജലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കോർപറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന സോളിസ് എന്ന കമ്പനി ഉടമയാണ് ഷൈജൽ.
നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരസ്യ ബോർഡുകളുടെയെല്ലാം ഉടമസ്ഥരും ഇവരാണ്. സോളിസിൽ എങ്ങനെ പണമെത്തി, ആ പണമിടപാടുകളുടെ ഉറവിടം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഷൈജലിന് പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളില്ല. നിഖിലിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഷൈജലിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിഖിലിനും പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മറ്റ് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇഡി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ റിയാസുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
നിർണായകമായി ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ
മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിപുലമായ പരിശോധനയാണിത്. നേരത്തെ നടന്ന റെയ്ഡുകളിൽ വീണാ വിജയൻ്റെ വസതിയിൽനിന്നും ഓഫിസിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറികളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ ഡയറിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇഡി സംഘം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
വീണാ വിജയൻ പങ്കാളിയായ ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപറേഷൻ എന്ന സഹസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസുകളിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തായെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഇഡി പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികളും വീണാ വിജയൻ്റെ ഡയറിയിലെ കുറിപ്പുകളും ഒത്തുനോക്കിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി.
അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽനിന്ന് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ ഒന്നേമുക്കാൽ കോടിയോളം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് കേസിനാധാരം. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
കേസിൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും സമാന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കർണാടക രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസും നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇഡി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ റെയ്ഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടക്കുന്നത് എന്നത് കേസിന് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മാസപ്പടി വിവാദം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം നിയമസഭയിലുൾപ്പെടെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസ് ആയതിനാൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഇതിനിടെ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും അന്വേഷണം ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്നാണ് പുതിയ റെയ്ഡുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രമുഖരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടക്കുന്ന ഈ മിന്നൽ റെയ്ഡുകൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടി വഴിതുറക്കും.
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