ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് പിന്നാലെ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി എട്ട് പ്രതികൾ
ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് വാദം. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി എസ് നസീറയാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
Published : June 29, 2026 at 8:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ജാമ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത് പ്രതികൾ. സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി ഐ പി ബിനു അടക്കം എട്ട് പ്രതികളാണ് നിലവിൽ ജാമ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. കേസിലെ ഒൻപതാം പ്രതി ആനയറ സ്വദേശി ഹരീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എട്ട് പ്രതികൾ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് വാദം.
ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി എസ് നസീറയാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് എതിർ വശം മീന ഭവനിൽ ഐപി ബിനുവിന് പുറമെ പാപ്പനംകോട് കൈമനം ദീപത്തിൽ വൈശാഖ്, വർക്കല ഇളകമൺ രാജീവത്തിൽ ലെനിൻ രാജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ് കാഞ്ഞിരംപാറ മഞ്ചാടിമൂട് ഷെമീമ മൻസിലിൽ ഷെഫീഖ്, നെടുമങ്ങാട് തറട്ട പുള്ളിക്കോണം രാഹുൽ ഭവനിൽ രാഹുൽ, ആര്യശാല ചെമ്പകശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഉണ്ണി ഡിഎസ്, മണക്കാട് ആറ്റുകാൽ കാവുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ആർ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ, പള്ളിച്ചൽ കണ്ണങ്കോട് കുക്കില വീട്ടിൽ കിരൺ പിഎസ് എന്നിവരാണ് ജാമ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.
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മുൻ ജില്ലാ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡർ ടി ഗീനാകുമാരി പ്രതിക്ക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആനയറ സ്വദേശി ഹരീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ഇതേ നിലപാട് തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് മറ്റു പ്രതികളും ജാമ്യ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം ജാമ്യ ഹർജികൾ മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസീക്യൂട്ടറുടെ കർക്കാശ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് എട്ട് പ്രതികൾ ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രോസീക്യൂഷന് വേണ്ടി പുതുതായി ചുമതല ഏറ്റ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസീക്യൂട്ടർ എ സന്തോഷ് കുമാർ ഹാജരായി.
ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്
അതേസമയം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ തുടരുന്ന ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. ഹരീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് നടപടി. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരം ആക്രമണമെന്ന് ഇഡി പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
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