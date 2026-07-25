എക്സാലോജിക്കിന് പുറമേ ലേക്കർ ഇന്ത്യയും; വീണയുടെ വസതിയിലെ റെയ്ഡിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) വീണയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്
Published : July 25, 2026 at 12:23 PM IST
എറണാകുളം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ വസതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുതിയ കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി. ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും അതിലുണ്ടായിരുന്ന 15.57 ലക്ഷം രൂപയും അന്വേഷണ സംഘം മരവിപ്പിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) വീണയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് പുറമേ ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 2026 മേയ് 27നാണ് ഓതറൈസേഷൻ നമ്പർ 40/പിഎംഎൽഎ/2026 പ്രകാരം ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17(1-എ) പ്രകാരമാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൽ ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പേരിലുള്ള 50200075430952 എന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇഡി മരവിപ്പിച്ചത്. കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഈ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 15,57,414 രൂപ മരവിപ്പിച്ചതായും അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു.
വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെ രണ്ട് തവണ വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ആദ്യമായാണ് ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് പുറത്തുവരുന്നത്. എക്സാലോജിക്കിന് പുറമേ മറ്റൊരു കമ്പനി കൂടി വീണയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന കാര്യമാണ് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചും പണമൊഴുക്കിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്.
മൊഴിയും ഊരാക്കുടുക്കുകളും
എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് യാതൊരുവിധ ഐടി സേവനങ്ങളും നൽകാതെയാണ് സിഎംആർഎൽ വൻതുക കൈമാറിയതെന്ന് മുൻ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത മൊഴി നൽകിയതായി ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തുക നൽകിയതെന്ന് ശശിധരൻ കർത്ത ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ പിഎംഎൽഎ സെക്ഷൻ 50 പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഐടി കൺസൾട്ടൻസിയുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവനങ്ങളുടെയും പേരിലാണ് 2.78 കോടി രൂപ വീണയ്ക്കും എക്സാലോജിക്കിനും സിഎംആർഎൽ നൽകിയത്. എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്ത സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ പേയ്മെൻ്റുകളായിരുന്നു ഇവയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. സിഎംആർഎല്ലിനായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തതായി തെളിയിക്കാൻ വീണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തങ്ങൾ സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വീണയും സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
Also Read: വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ ചെയ്യുന്നത് സംഘപരിവാർ സേവയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ