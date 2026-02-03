ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബു ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ, തന്ത്രി ജയിലിലേക്ക്; കുരുക്ക് മുറുകുന്നു
കള്ളപ്പണ കേസിൽ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തന്ത്രിയെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
Published : February 3, 2026 at 12:02 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കൊച്ചിയിലെ ഓഫിസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതേ കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹത്തിലും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ നടയിലും സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി മുരാരി ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കേസിൽ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം (എസ്ഐടി) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിന് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഹാജരായത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സ്വർണക്കൊള്ളയിലൂടെ പ്രതികൾ അനധികൃതമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നും ഈ പണം എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നുമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. കേവലം കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന തട്ടിപ്പല്ല ഇതെന്നും അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധമുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതിയിലും വിജിലൻസ് കോടതിയിലും നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസിഐആർ (ECIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെയും കരാറുകാരായ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും വസതികൾ ഉൾപ്പെടെ 21 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത നിർണായക രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
സ്വർണത്തെ ചെമ്പാക്കി മാറ്റി
2019ൽ ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരിക്കെ, ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ പതിച്ച സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പ് എന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുരാരി ബാബുവാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹ ഭാഗങ്ങൾ, പീഠങ്ങൾ, ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽ ഫ്രെയിം തുടങ്ങിയ സ്വർണം പൂശിയ വസ്തുക്കൾ 'ചെമ്പ് തകിടുകൾ' എന്ന് മനപ്പൂർവം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ മുരാരി ബാബുവിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെയും കണ്ടെത്തൽ.
എന്നാൽ, ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ വാദം. മാധ്യമങ്ങളോടും ജാമ്യാപേക്ഷയിലുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇതേ നിലപാടാണ് ആവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രമക്കേടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പങ്ക്, ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം, പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇഡിക്ക് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാറുള്ളതെങ്കിലും, പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിനാലും മൊഴികൾ ലഭിച്ചതിനാലും വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, അടൂർ പ്രകാശ് തുടങ്ങിയ പേരുകൾ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കരാറുകാർക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമോ എന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമോ എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിഷയം നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15നകം ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ എസ്ഐടി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.
സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടൽ
ക്രമക്കേടിലൂടെ ഓഫിസർമാർക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും അന്യായമായ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ 1.3 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. മുരാരി ബാബുവിനും ഇത്തരത്തിൽ പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്കും ഇഡി കടക്കും. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർ ജയിലിലേക്ക്
റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നലെ ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. ഐസിയുവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്.
തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഈ മാസം ഒമ്പതിന് പരിഗണിക്കും. തനിക്ക് സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ മുരാരി ബാബു, സുധീഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെപ്പോലെ തന്ത്രിക്ക് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവുകളില്ലാത്തതും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിച്ച് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ കോടതി വാദം കേൾക്കും.
