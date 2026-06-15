മാസപ്പടി കേസ്: സിഎംആർഎൽ എംഡിയുടെ മകൾ ഷിബി കർത്തയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി കേരളത്തിലെ 10 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ഷിബിയുടെ കമ്പനി നിപുണയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു
Published : June 15, 2026 at 1:39 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൾ ഷിബി എസ് കർത്തയെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് നടപടി. സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ നിപുണ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഷിബി.
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി കേരളത്തിലെ 10 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ നിപുണയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് നിർണായക രേഖകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകൻ ഷരൺ എസ് കർത്ത ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല.
വീണയ്ക്ക് വീണ്ടും സമൻസ്
കേസിൽ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഉടമയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുമായ വീണ ടിയെ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യും. രാവിലെ 10.30ന് കൊച്ചിയിലെ സോണൽ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം സമൻസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 12-ാം തീയതി ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒൻപതിനാണ് ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയത്.
എന്നാൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം തേടിയ വീണ, രേഖകളും മറുപടിയും അഭിഭാഷകൻ വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്നും അവധി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) കക്ഷികളെ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാറില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ബുധനാഴ്ച നേരിട്ട് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും സമൻസ് നൽകിയത്.
വീണ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ചത്. വിവാദ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയോടും കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ പരമാവധി തെളിവുകളും രേഖകളും ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ആരോപണവിധേയരെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അന്വേഷണസംഘം കടക്കുന്നത്. മാസപ്പടി ആരോപണം ഉയർന്നത് മുതൽ വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ഇഡി നടത്തുന്ന നീക്കം നിർണായകമാണ്.
നിർണായക നീക്കവുമായി ഇഡി
എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും സിഎംആർഎല്ലും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, കരാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇഡി വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് നേരത്തെ ശേഖരിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഇഡി ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ച നടത്തുകയും കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ നിയമപരമായി എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതിയോടെ സമൻസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസ് ആയതിനാൽ പൂർണമായ തെളിവുകളുടെ ബലത്തിലാണ് നടപടികൾ. സിഎംആർഎൽ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽനിന്ന് എക്സാലോജിക്കിനും വീണയ്ക്കും നൽകാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകിയെന്ന ആദായനികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് മാസപ്പടി വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇഡിയും എസ്എഫ്ഐഒയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച വീണ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുമോ അതോ സമൻസിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇതേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
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