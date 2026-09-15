കോഴിക്കോട്ടെ ഹവാല ഇടപാട്: അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി ഇഡി; കുരുക്ക് മുറുകുന്നു
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തായ മുഹമ്മദ് ഫബീഷിനെ ഇഡി മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു
Published : September 15, 2026 at 12:27 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഹവാല, വിദേശ പണമിടപാട് ആരോപണങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. 20.05 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോഴിക്കോട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തായ മുഹമ്മദ് ഫബീഷിനെ ഇഡി മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഫബീഷിൻ്റെ ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധിച്ച സംഘം അവിടെനിന്ന് 50 പവനിലധികം സ്വർണവും പണവും കണ്ടെത്തുകയും ലോക്കർ സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം തൻ്റെ സഹോദരിയുടേതാണെന്നും അതിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നുമാണ് ഫബീഷ് മൊഴി നൽകിയത്. ഇതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അടുത്തകാലത്തൊന്നും ആരുടെയും കള്ളപ്പണമോ ബിനാമി സ്വത്തോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫബീഷ് വിശദീകരിച്ചു.
വിഷയം വിജിലൻസിന് കൈമാറാൻ പൊലീസിന് നൽകിയ കത്തിൽ തീരുമാനമാകാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇഡി. അതിനാൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം. വരുംദിവസങ്ങളിൽ റിയാസിൻ്റെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും അന്വേഷണവും
ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വാദങ്ങളിൽ പ്രധാന വൈരുധ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങളും സജീവ ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ആളുകളുടെ പേരിലുള്ള പണം ദുബായ് ദിനാറിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കറൻസിയുടെ പേര് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ലെന്നും ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റിയതായി എഴുതാമായിരുന്നുവെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ ചില വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രാദേശിക പൊലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ ഇഡി കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലവിലെ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും നിർണായകമാണ്.
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇഡി വിഷയം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള വൈകാരിക തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചില്ല. കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം എന്നീ നാല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളാണ് വിഷയം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഇഡി സിപിഎമ്മിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന വാദം ഇവർ ഉയർത്തി. ഇതിലുപരി മുൻ പിണറായി സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ, സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ അപാകതകൾ, നേതാക്കളുടെ ശൈലി, അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയായത്. വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും മറുപടിയും ഉടൻ വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധവും അണികളുടെ ചോദ്യങ്ങളും
ഹവാല അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന ലളിതവത്കരണങ്ങൾ നിരത്തി തടിയൂരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്ന ന്യായീകരണം ഉയർത്തുമ്പോഴും വിവിധ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളിൽ വിദേശ കറൻസികളിലേക്ക് മൂല്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല.
അതോടൊപ്പം കേസ് ഇഡി അന്വേഷിക്കാതെ വിജിലൻസിനോ ലോക്കൽ പൊലീസിനോ കൈമാറണമെന്ന നേതാക്കളുടെ വാദങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം ചോർത്തിക്കളയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഇഡിയുടെ നയങ്ങളും സംശയനിഴലിലാണ്. വിഷയങ്ങൾ സംസ്ഥാന വിജിലൻസിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇരുമുന്നണികളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കാനാണോ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ്.
ഇതിനേക്കാളേറെ ശ്രദ്ധേയമായത് പാർട്ടി അണികളുടെയും താഴെത്തട്ടിലെ ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രതികരണമാണ്. ഇഡി പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വൈകാരിക വാദം ഉയർത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച പിന്തുണ താഴെത്തട്ടിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ, നേതാക്കളുടെ ശരീരഭാഷയിലെയും പെരുമാറ്റത്തിലെയും വൈകല്യങ്ങൾ, പണസമ്പാദനം, സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ അപാകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അണികൾ ഉയർത്തുന്നത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വാദം ഒരുവശത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്നുവന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണങ്ങളെ വെറും രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലായി ചിത്രീകരിച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനോ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അന്വേഷണങ്ങളുടെ ദിശ മാറ്റാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കോ അവകാശമില്ല. സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകതന്നെ വേണം.
ഇരുമ്പുമറ തീർത്ത് അതീവ രഹസ്യമായി കോഴിക്കോട്ട് മൂന്നുദിവസം ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുമെല്ലാം യഥാസമയം പുറത്തുവന്നു. അത് യഥാർഥത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു. അതെല്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളാവട്ടെ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ചർച്ചചെയ്ത് മടുത്ത വിഷയങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ നേരത്തെ നടന്ന പല അടച്ചിട്ട ചർച്ചകളിലും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്നൊന്നും പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര വലിയ ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വിമർശനങ്ങളും സ്വയംവിമർശനവും പതിവുള്ള കാര്യമാണ്.
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എന്നാൽ നിലവിലെ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തുവന്ന ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയമല്ല. അവർക്ക് മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി തത്ത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടവർ എങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിലാണ്. കള്ളപ്പണം, ഹവാല, ഇഡി എന്നിവയിലെ വ്യക്തതയാണ് താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതൊരുപക്ഷേ ഇന്ന് കടപ്പുറത്ത് എത്തുന്ന പതിനായിരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും വ്യക്തമാക്കുമോ എന്നതിലേ ഇനി ആകാംക്ഷയുള്ളൂ. ഭരണത്തിൽനിന്ന് അതിദയനീയമായി താഴെയിറക്കപ്പെട്ടിട്ടും രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ജനത്തിനത് ഇനിയും ബോധ്യമാകണമെന്നില്ല. തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേളകളിലെല്ലാം അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞും അതിൽ പങ്കുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിലൂടെയും മാത്രമേ സിപിഎം ജനമനസ്സിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ.
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