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ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമോ? പ്രതികരിച്ച് ഗോവിന്ദനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും

പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഇഡി നീങ്ങുന്നതെന്നും അവർ നിഷ്പക്ഷ ഏജൻസിയാണെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ

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ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ, വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 11:41 AM IST

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കണ്ണൂർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണത്തിൽ ഭിന്ന നിലപാടുകളുമായി എംഎൽഎമാരായ ടി.കെ. ഗോവിന്ദനും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും. ഇഡിയുടെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണെന്നും യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, ഇഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ലെന്ന് പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഇഡി നീങ്ങുന്നതെന്നും അവർ നിഷ്പക്ഷ ഏജൻസിയാണെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ അത് മികച്ചതാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ മോശമാണെന്നുമുള്ള ചില യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ശരിയല്ല. പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ കൃത്യമായ രീതികളുണ്ട്. അതിനുപകരം പിണറായി വിജയനെ കുടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഏജൻസിയുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേതൃത്വം വിശദീകരണം നൽകണം
എന്നാൽ ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നേർവിപരീതമായാണ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്. നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുടെ മക്കൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ വന്നാൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ നേതൃത്വം തയാറാകണം. ഇതുവരെ അതിന് തയാറായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ എന്തോ കഴമ്പുണ്ടെന്നായിരിക്കും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. വിശദീകരണം നൽകാത്ത കാലത്തോളം ഇത് തുടരും.

രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നിലപാട് ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ പതിവ് രീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേതൃത്വം തിരുത്തലിന് സന്നദ്ധമാകുമെന്നത് സംശയമാണ്. യഥാർഥ തെറ്റിന് കാരണം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ തിരുത്താനാകൂ. ഇതുവരെ അതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വം റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കാത്തത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽനിന്ന് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ്. രേഖയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ടായിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഇളവ് നൽകുകയാണെന്നും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
അതേസമയം സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ ഉന്നയിച്ചത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ വെറും അധരവ്യായാമം മാത്രമാണ്. പാർട്ടി തെറ്റുതിരുത്തിയ ചരിത്രമില്ല. ചർച്ച ചെയ്ത് മനോഹരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ലാതെ പ്രായോഗികമായി ഒന്നും നടക്കാറില്ല.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണമെന്നാണ് കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായം. തളിപ്പറമ്പിലും പയ്യന്നൂരിലും മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുടനീളം ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വ്യക്തിവിമർശനം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നേതാക്കളെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് നേതൃത്വത്തെ മാറ്റുകയാണ് സിപിഎം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനുള്ള ആർജവം പാർട്ടിക്കുണ്ടോയെന്നും തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയും മുൻ സിപിഎം നേതാവുമായ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഇഡി അന്വേഷണവും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും
പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, ഭർത്താവ് പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും പരിശോധനകളിലും ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സ്വന്തമായി കേസെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഇഡി എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഇതിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇഡി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ഐടി കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 2.78 കോടി രൂപ അനധികൃതമായി നൽകിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. നിലവിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിണറായി വിജയനൊപ്പം വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തുകയും പിന്നീട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും എക്സാലോജിക്കും തമ്മിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും സേവനങ്ങൾ നൽകാതെയാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്.

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നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ പുതിയ നീക്കം. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് മുന്നണിയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ടി.കെ. ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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TAGGED:

KERALA POLITICS LATEST NEWS
EXALOGIC CMRL PAYOFF CASE
UDF MLA TK GOVINDAN
INDIA BLOC POLITICAL RIFT
ED PROBE PINARAYI VIJAYAN

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