മാസപ്പടിക്കേസിൽ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; പിണറായിക്കും വീണയ്ക്കുമെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഇഡി
വഴിവിട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വ്യക്തമാക്കുന്ന ടി വീണയുടെ വാട് സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളായി ഇഡി ശേഖരിച്ചു
Published : September 11, 2026 at 11:54 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ വിവാദമായ സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടിക്കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി വീണ, പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎൽഎ എന്നിവർക്കെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്.
വഴിവിട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും വ്യക്തമാക്കുന്ന ടി വീണയുടെ വാട് സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളായി ഇഡി ശേഖരിച്ചു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇഡി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹവാല ഇടപാടുകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും
ടി വീണയുടെ വാട് സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി വ്യക്തമാണെന്ന് ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിനുപുറമെ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് 20.5 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. ഈ തുക സമാഹരിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ വാരിസ് ഹസൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
റിയാസിനായി വാരിസ് ഹസൻ നിരവധി തവണ പണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാരിസിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ടി വീണ നൽകിയ മൊഴി കേസിൽ ഇഡിക്ക് നിർണായക തെളിവായി മാറിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഐടി സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ എക്സാലോജിക് കമ്പനി കോടികൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് കേസിന് ആധാരം.
യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ പങ്കും സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മൊഴിയും
കേസിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇഡി. സിഎംആർഎൽ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ കെ എസ് സുരേഷ് കുമാർ നൽകിയ മൊഴിയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. 2024 ഏപ്രിലിൽ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായ സുരേഷ് കുമാർ കമ്പനിയുടെ രേഖകളിലെ ചുരുക്കപ്പേരുകൾ വിശദീകരിക്കുകയും പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിന് നൽകിയ അതേ മൊഴി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇഡിക്ക് മുന്നിലും ആവർത്തിച്ചത്. ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലും സാമ്പത്തിക രേഖകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സൂചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പിണറായി വിജയൻ്റെ പേരിന് പുറമെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, വി കെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അന്തരിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നിവരുടെ പേരുകൾ സുരേഷ് കുമാർ നൽകിയ മൊഴിപ്പകർപ്പിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് മൊഴിയുള്ളത്. എന്നാൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി കൈമാറിയ കത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടം പൂർണമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
പിഎംഎൽഎ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടി
കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 66(2) പ്രകാരമാണ് ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമോ അഴിമതിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഏജൻസികളെയോ അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളെയോ അറിയിച്ച് തുടർനടപടി ആവശ്യപ്പെടാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പാണിത്.
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പിണറായി വിജയൻ, പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ, എക്സാലോജിക് കമ്പനി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സിഎംആർഎൽ കേസിൽ ഇതുവരെ ഇഡി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണങ്ങളിലും പരിശോധിച്ച രേഖകളിലും വ്യക്തമായ അഴിമതി വിവരങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും സമാന്തരമായി ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
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