ചാലക്കുടി സ്വദേശി പ്രസാദ് ശബരിമല മേൽശാന്തി; മനു നമ്പൂതിരി മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി
Published : October 18, 2025 at 10:33 AM IST
പത്തനംതിട്ട: വരും വര്ഷത്തേക്കുള്ള ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ചാലക്കുടി കൊടകര വാസുപുരം മറ്റത്തൂര്കുന്ന് ഏറന്നൂര് മനയിൽ ഇഡി പ്രസാദിനെ ശബരിമല മേൽ ശാന്തിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി കൊല്ലം മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട ആയിരംതെങ്ങ് മുട്ടത്തു മഠത്തിൽ മനു നമ്പൂതിരി എം ജി യെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. പന്തളം കൊട്ടാരത്തില് നിന്നുള്ള കുട്ടികളായ കശ്യപ് വര്മ്മ, മൈഥിലി കെ വര്മ്മ എന്നിവരാണ് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കശ്യപ് വർമയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ നറുക്കെടുത്തത്. നിലവിൽ ആറേശ്വരം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയാണ് പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി. മൈഥിലി കെ വർമ്മയാണ് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയുടെ നറുക്കെടുത്തത്.
ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടേകാലോടെയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
14 പേരില് നിന്നാണ് പ്രസാദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പട്ടികയിലെ ഒന്പതാമത്തെ പേരുകാരനായിരുന്നു പ്രസാദ്. മൂന്ന് തവണ മേല്ശാന്തിയാകാന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തതില് സന്തോഷമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ് മേല്ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. 13 പേരാണ് മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
മാളികപ്പുറം പട്ടികയിൽ ഏഴാം പേരുകാരനായിരുന്നു മനു. ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മനു നമ്പൂതിരി പ്രതികരിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ ഭംഗിയായി ആത്മാര്ഥമായും ചെയ്യണമെന്നാണ് താത്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
2011 ലെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ശബരിമല മാളികപ്പുറം മേൽ ശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അയക്കുന്നത്. മേൽശാന്തി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇൻ്റര്വ്യൂ നടത്തി ഇതിൽ നിന്ന് മികച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി, ഈ പേരില് നിന്ന് നറുക്കെടുത്താണ് മേല്ശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഇന്നലെ തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. പതിനെട്ടാംപടി ഇറങ്ങി ആഴി തെളിയിച്ച ശേഷമാണു തീർഥാടകരെ പടികയറി ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുക. ഇന്നലെ മുതൽ ശബരിമല ദർശനത്തിനായ് വലിയ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
