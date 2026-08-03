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ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ

കഴിഞ്ഞ 65 ദിവസത്തിലധികമായി പ്രതികൾ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്

Masappadi Case Investigation Kerala High Court Bail Pinarayi Vijayan ED Raid CMRL Exalogic Case
ഹൈക്കോടതി, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat, PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:30 AM IST

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എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 11 പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം.

കഴിഞ്ഞ 65 ദിവസത്തിലധികമായി പ്രതികൾ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി ജില്ല കോടതി രണ്ടുതവണ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് കൂടി ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് 11 പേർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ആസൂത്രിത ആക്രമണമെന്ന് ഇഡി
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാനും കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രതിഷേധമായി ഇതിനെ കാണാനാകില്ല. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പൊലീസ് കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്നും ഇഡി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഏറ്റതെന്ന വാദം അംഗീകരിച്ച് പ്രതികൾക്ക് ഇളവ് നൽകാനാകില്ല. വധശ്രമ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു ഇളവും നൽകരുത്. 65 ദിവസമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നു എന്നത് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമല്ല. ഈ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുന്നൂറോളം വരുന്ന മറ്റ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാസപ്പടി കേസ് അന്വേഷണം
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കും കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡും (സിഎംആർഎൽ) തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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ഈ കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ, അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ സംഘടിച്ചെത്തിയതെന്ന് ഇഡി വാദിക്കുന്നു. കേസ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ അതോ ജയിൽവാസം തുടരേണ്ടി വരുമോ എന്നത് ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികളിലൂടെ വ്യക്തമാകും.

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TAGGED:

MASAPPADI CASE INVESTIGATION
KERALA HIGH COURT BAIL
PINARAYI VIJAYAN ED RAID
CMRL EXALOGIC CASE
ED OFFICIALS ATTACKED

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