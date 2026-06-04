ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി
മാസപ്പടി കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് ഇഡി സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മെയ് 27നായിരുന്നു സംഭവം.
Published : June 4, 2026 at 1:40 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി ഇടപാട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ സത്യവാങ്മൂലമായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം.
മെയ് 27നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മാസപ്പടി കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് ഇഡി സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. റെയ്ഡിന് ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കാണ് സംഭവത്തിൽ പങ്കുള്ളതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആരോപണമുണ്ട്. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം
സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് സമൂഹത്തിന് വളരെ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾ തത്സമയം കണ്ടതാണ്. അക്രമികൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത്. 300ലധികം ആളുകൾ കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതുവരെ 10ൽ താഴെ ആളുകളെ മാത്രമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും മുഖ്യപ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റമുണ്ടാവുകയും വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമാവുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്. മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധന നടത്തിയത്.
കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും വീണാ വിജയൻ്റെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഉന്നതർ ഉൾപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ വേണം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദങ്ങൾ കേട്ട ഹൈക്കോടതി എന്നാൽ കേസ് ഉടൻ സിബിഐക്ക് വിടാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ സാധാരണ കേസുകളുടെ അന്വേഷണ ചുമതല സംസ്ഥാന പൊലീസിനാണെന്ന് കോടതി പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കി. അത്യപൂർവമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കേസ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വിടാൻ ഹൈക്കോടതി അനുവദിക്കാറുള്ളത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നിട്ട് 10 ദിവസം പോലുമായിട്ടില്ല. ഈയൊരു ചുരുങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരന് എങ്ങനെ നിഗമനത്തിലെത്താനാകുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
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സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടുന്ന നിര്ണായക തീരുമാനത്തിൽ കോടതി നിർദേശം നൽകുകയുള്ളൂ. നിയമസംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രവണത ഗൗരവമാണെങ്കിലും നിലവിൽ പൊലീസിന് തടസങ്ങളില്ലാതെ അന്വേഷിക്കാൻ സമയം നൽകണം. കേസിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിക്കുന്ന വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതി തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കും. ഏജൻസികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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