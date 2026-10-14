ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതില് വിധി 19ന്
സിപിഎം നേതാവും കേസിലെ 16-ാം പ്രതിയുമായ ഐപി ബിനു, ഒന്നാം പ്രതി നിധിൻ രാജ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം.
Published : October 14, 2026 at 4:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് റ്റാനിയ മറിയം ജോസ് ഹർജിയിൽ ഈ മാസം 19ന് വിധി പറയും. സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കേസിലെ 16-ാം പ്രതിയുമായ ഐപി ബിനു, ഒന്നാം പ്രതി നിധിൻ രാജ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം.
ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാനെത്തിയ പ്രതികൾ, അവിടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ ഊഞ്ഞാലാടിയും ചെണ്ടകൊട്ടിയും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാക്കി സാക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതികൾ ഇതിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഊഞ്ഞാലാടിയത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൂവെന്ന ആരോപണത്തിന് യാതൊരു തെളിവും ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഹർജി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.
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ഇതിനുപുറമെ കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ വൈശാഖ്, അമൽ, ഐപി ബിനു എന്നിവരുടെ ഫോണുകൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജിയിലും കോടതി അന്ന് ഉത്തരവ് പറയും. പിടിച്ചെടുത്ത പാസ്പോർട്ട്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 27-ാം പ്രതി ആദർശ് നൽകിയ ഹർജിയിലും 19ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും.
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആകെ 300 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 26 പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായത്. മ്യൂസിയം പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ ആകെ 28 പ്രതികളിൽ 27 പേർക്കെതിരെയും അന്വേഷണ സംഘം ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും നേരത്തെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ മെയ് 27ന് എത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ആക്രമിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തൂവെന്നതാണ് കേസ്.
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