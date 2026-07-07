ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഐ.പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്
ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു
Published : July 7, 2026 at 6:51 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഐ.പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി എസ്. നസീറയാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.
ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് പുറമെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കാറുകളും അക്രമികൾ തല്ലിത്തകർത്തു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 25 സിപിഎം പ്രവർത്തകരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പത്ത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കോടതി
ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നതിന് മുൻപായി അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഫോട്ടോകളും കോടതി നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, വിചാരണ വേളയിലാണ് ഇത്തരം തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി ഇന്നലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത്.
പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റിയ സംഭവം
നേരത്തെ ഈ കേസിൽ ഒൻപതാം പ്രതിയായ ഹരീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് കടകവിരുദ്ധമായി, പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നു അന്നത്തെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഗീനാകുമാരി കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് വലിയ ചർച്ചയായതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റുകയും പകരം പുതിയ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി വിശദമായ വാദം കേട്ടത്.
ബംഗാൾ മോഡൽ ആക്രമണമെന്ന് ഇ.ഡി
പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കക്ഷി ചേർന്ന ഇ.ഡി കോടതിയിൽ ശക്തമായ വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. തങ്ങളുടെ വാദം കൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകാവൂ എന്ന് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ബംഗാൾ മോഡലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും ഇ.ഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മുന്നൂറിലധികം പേർ തടിച്ചുകൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട്. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും ഇ.ഡി കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു.
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