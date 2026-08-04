ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: നാല് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് കൂടി ജാമ്യം, ആകെ 14 പ്രതികള്ക്ക് മോചനം
ലെനിൻ രാജ്, അമൽ, വൈശാഖ്, രാഹുൽ എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് കര്ശന ഉപാധികളോടെ ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്ത് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്
Published : August 4, 2026 at 5:09 PM IST
എറണാകുളം: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നാല് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് കൂടി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ലെനിൻ രാജ്, അമൽ, വൈശാഖ്, രാഹുൽ എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് കര്ശന ഉപാധികളോടെ ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്ത് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച പ്രതികളുടെ ആകെ എണ്ണം 14 ആയി.
കേസിൽ ഇന്നലെ 9 പ്രതികള്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. പ്രതികള്ക്കെതിരായ കുറ്റം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗൗരവതരമാണെന്നും മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ക്രിമിനല് കുറ്റമാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും പ്രതികള് 67 ദിവസമായി കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്നും അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രതികള് കൻ്റോണ്മെൻ്റ് എസി മുന്പാകെ ഹാജരാകണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദേശമുണ്ട്.
ആസൂത്രിത അക്രമമെന്ന് ഇഡി
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാനും കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രതിഷേധമായി ഇതിനെ കാണാനാകില്ല. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പൊലീസ് കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്നും ഇഡി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഏറ്റതെന്ന വാദം അംഗീകരിച്ച് പ്രതികൾക്ക് ഇളവ് നൽകാനാകില്ല. വധശ്രമ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു ഇളവും നൽകരുത്. 65 ദിവസമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നു എന്നത് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമല്ല. ഈ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുന്നൂറോളം വരുന്ന മറ്റ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കും കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡും (സിഎംആർഎൽ) തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് (പിഎംഎൽഎ) കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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