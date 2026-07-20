ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ
ശ്രീജിത്, അനിൽ, ദിനീത്, രേവന്ത്, അമൽ, ദിനകർ, വിജയ്, ഷിജോ സലിം, നിഷാദ് എന്നീ ഒൻപത് പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്
Published : July 20, 2026 at 2:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വാടകവീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി മടങ്ങിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒൻപത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. കേസിൽ കോടതി നാളെ വിധി പറയും.
അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒൻപത് കേസുകളിലും ഇഡി കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസുകളിലും പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കി. ശ്രീജിത്, അനിൽ, ദിനീത്, രേവന്ത്, അമൽ, ദിനകർ, വിജയ്, ഷിജോ സലിം, നിഷാദ് എന്നീ ഒൻപത് പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന അവരുടെ ജുഡീഷ്യല് അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിനെയാണ് പ്രതികള് തടഞ്ഞതെന്നും ഏജൻസിയുടെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതികൾ സഹകരിച്ചാൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കി.
കേസന്വേഷണം ഭരണഘടന പദവി വഹിക്കുന്നവരിലേക്ക് നീളുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച ഒരു ഫോണില് നിന്ന് മാത്രം 130 കോളുകൾ പോയിട്ടുളളതായി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കേസന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് മുന്പ് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് അവര് ഒളിവില് പോകാനും സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് എ സന്തോഷ് കുമാർ വാദിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ പോലും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിനുമുൻപ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ബംഗാളിലാണെന്നും അതിൽ പങ്കാളിയായ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടര് കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു.
ഇഡിയുടെ പരിശോധന ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂറിനകം 300 പേര് പ്രതിയാകുന്ന തരത്തില് ഒരു അക്രമസംഭവം ഉണ്ടായതിന് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെയും മുന്കൂര് ആഹ്വാനമില്ലാതെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം
മാസപ്പടി കേസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാർ തല്ലിത്തകർക്കുകയും വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇഡി സംഘത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വലിയ കൈയാങ്കളിയുണ്ടായി. തുടർന്നാണ് കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്.
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