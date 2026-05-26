ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതിയായ കോഴക്കേസ്: അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഹർജി തള്ളി

90 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകി ഹൈക്കോടതി.

Kerala High Court - File (ETV Bharat)
Published : May 26, 2026 at 1:33 PM IST

എറണാകുളം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശേഖർ കുമാറിനെതിരായ കോഴക്കേസിൽ അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വിജിലസിൽ പരാതി നൽകിയ വ്യവസായി അനീഷ് ബാബുവായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതിനാൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം 90 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസിന് നിർദേശവുമുണ്ട്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അനീഷ് ബാബു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്‌ത് നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായി 25 കോടി രൂപ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയെടുത്തുവെന്ന കേസിൽ അനീഷ് ബാബുവിനെതിരെ ഇഡി നടപടികൾ തുടർന്നിരുന്നു. ഈ കേസിൽ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അനീഷ് ബാബു ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയത്.

