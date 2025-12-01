മസാലബോണ്ട് ഇടപാട്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഡി നോട്ടിസ്, ഇത് ബിജെപിക്കുള്ള പാദസേവയെന്ന് തോമസ് ഐസക്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇഡി നോട്ടിസ്. നടപടി ഫെമ ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കളിയാണിതെന്ന് തോമസ് ഐസക്.
Published : December 1, 2025 at 9:21 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി മസാലബോണ്ട് ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റ്) നോട്ടിസ്. അന്വേഷണത്തിൽ ഫെമ ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇഡി നടപടി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് (നവംബര് 29) മുഖ്യമന്ത്രി, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്, കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് ഇഡി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി നോട്ടിസ് നൽകിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടോ, പ്രതിനിധി വഴിയോ നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയാകും. മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ട ലംഘനം ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്. മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി നോട്ടിസ് നൽകിയത്. വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
മൂന്ന് വര്ഷത്തിലേറെ നടന്ന അന്വേഷണത്തൊടുവിലാണ് ഇഡി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് മുമ്പാകെ കംപ്ലയിൻ്റ് സമര്പ്പിച്ചത്. ഇഡിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം മസാല ബോണ്ടില് നിന്നും ലഭിച്ച പണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികള്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
2019 ജനുവരി 17ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ബോണ്ടിറക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 9.72 ശതമാനം പലിശയില് ലണ്ടന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചില് മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കി 2150 കോടിയാണ് കിഫ്ബി വഴി സമാഹരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചേര്ന്ന കിഫ്ബി ബോര്ഡ് യോഗത്തിലാണ് മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കാനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്.
കിഫ്ബി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലാണ് മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടി ഇഡി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മസാല ബോണ്ട് ഇപാടിൽ ഇഡി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. അർധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനമായ അതോറിറ്റി നോട്ടിസിന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
അതേസമയം കോടതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് ഇഡി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ തോമസ് ഐസക്കിന് രണ്ട് തവണ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് തോമസ് ഐസക്: കിഫ്ബി മസാലബോണ്ട് ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ച സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. മസാല ബോണ്ട് കുത്തിപ്പൊക്കിയ ഇഡി നടപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോഴുള്ള കലാപരിപാടിയെന്ന് തോമസ് ഐസക്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കളിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മസാല ബോണ്ടിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക കൊണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. എന്നാല് ഈ ആരോപണം തെറ്റാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇഡി നോട്ടിസ് അയച്ച് വിവാദമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് ആദ്യമായി ഈ കേസ് വന്നത്. പിന്നീട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും. അതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത്. ഇപ്പോള് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോഴാണ് വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയത്.
ഇഡിയുടേത് സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ആരോപിച്ചു. മസാല ബോണ്ട് എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചാണെന്ന് പല തവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്നിട്ടും നോട്ടിസ് അയക്കുന്നത് ബിജെപിയേയും യുഡിഎഫിനേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സഹായിക്കാനുദ്ദേശിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തേയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് പല തവണ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബാങ്ക് രേഖകളടക്കം കൊണ്ട് ചെല്ലണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി നല്കാന് കഴിയാത്തവരാണ് ഇഡിയെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.
ഇഡി നോട്ടിസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. ഇത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കും യുഡിഎഫിനും വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രചാരണത്തെ സഹായിക്കാനുമാണ് ഇഡിയുടെ ഈ നീക്കം. കേരളം ഇതിനെ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയും. മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കിയത് ആർബിഐയുടെ അനുമതിയോടെയും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുമാണ്. നടപടികൾ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മസാല ബോണ്ട് നിയമപരമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സമാഹരിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇഡി പറയുന്നു. എന്നാൽ കിഫ്ബി ഭൂമി വാങ്ങുകയല്ല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇത് രണ്ടും രണ്ടായി കാണണമെന്നും ഐസക് വിശദീകരിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർബിഐയുടെ അനുമതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ മറുപടി നൽകാൻ ഇഡിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോടതിയുടെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മറുപടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നോട്ടിസ് അയക്കുന്നതെന്നും ഐസക് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബിജെപിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ഇഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണിതെന്നും ഇതിന് താളം പിടിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് നടപടി സങ്കടകരമാണെന്നും തോമസ് ഐസക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അസംബന്ധമാണെന്നും ലാവ്ലിനുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.
