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മാസപ്പടി കേസ്: പാർട്ടിയെ തകർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരോട് സഹതാപം മാത്രമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

Enforcement Directorate Kerala Veena Vijayan Exalogic Case Mohammed Riyas Masappadi Kerala Opposition Leader
പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 11:29 AM IST

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കണ്ണൂർ: മാസപ്പടി കേസിൽ തനിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. പാർട്ടിയെ തകർക്കാനാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സഹതാപം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക നീക്കമാണ് ഇ.ഡി ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണയുടെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ഇ.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നിർണായക തെളിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കണ്ണൂരിൽ പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്.

തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും പലവിധത്തിലുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും താൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, മറിച്ച് താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് പൊതുവെ പാർട്ടിക്കുണ്ട്. ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ പാർട്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും. പാർട്ടിയെ തളർത്താനും തകർക്കാനും ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സഹതാപം രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2016ൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ സർക്കാരിന് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയപ്പോൾ, ആ മുൻകരുതലുകളെ പോലും അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി. ഡാറ്റാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബിരിയാണി ചെമ്പിലെ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉയർന്ന ഹീനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

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എന്നാൽ അന്ന് ഉയർന്ന ഒരു ആരോപണവും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിലനിന്നില്ല. ജനങ്ങൾ അതെല്ലാം ചവറ്റുകുട്ടയിൽ എറിയുകയാണ് ചെയ്തത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളോട് താൻ പ്രതികരിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനും തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE KERALA
VEENA VIJAYAN EXALOGIC CASE
MOHAMMED RIYAS MASAPPADI
KERALA OPPOSITION LEADER
PINARAYI VIJAYAN MASAPPADI CASE

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