ETV Bharat / state

മാസപ്പടി കേസ്: പിണറായി വിജയനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഡി.ജി.പിക്ക് ഇ.ഡിയുടെ കത്ത്

കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ (കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ്) നിന്ന് വീണയുടെ ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് മാസപ്പടി ലഭിച്ചെന്ന കേസിലാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിർണായക നീക്കം

PINARAYI VIJAYAN MASAPPADI CASE VEENA VIJAYAN EXALOGIC CASE MOHAMMED RIYAS CORRUPTION CASE ENFORCEMENT DIRECTORATE KERALA
ഇഡി ലോഗോ, പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ, മരുമകനും എംഎൽഎയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നിർദേശം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തെളിവുകൾ സഹിതം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി കത്ത് നൽകി.

കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) 66(2) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമോ അഴിമതിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, അത് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഏജൻസികളെയോ അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളെയോ അറിയിച്ച് തുടർനടപടി ആവശ്യപ്പെടാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പാണിത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നിർദേശം.

മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
സിഎംആർഎൽ കേസിൽ ഇതുവരെ ഇഡി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണങ്ങളിലും പരിശോധിച്ച രേഖകളിലും വ്യക്തമായ അഴിമതി വിവരങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ തന്നെ വലിയ തുക വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് ലഭിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് കേസിലേക്ക് നയിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം പോയ, നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇഡി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെയും റെയ്ഡുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വീണയുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ പണം പിന്നീട് എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് ഇഡി കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചു. ഈ അന്വേഷണത്തിലാണ് മാസപ്പടി ഇടപാടിൻ്റെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 10 വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഈ ആരോപണം ഉയർന്നത്.

പൊലീസ് കേസെടുത്താൽ ഇഡിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം
നിലവിൽ വീണയ്ക്കും സിഎംആർഎല്ലിനും എതിരെ മാത്രമാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പിഎംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഇഡിക്ക് നേരിട്ട് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ അധികാരമില്ല. അതിനാലാണ് പൊലീസിനോട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാന പൊലീസോ വിജിലൻസോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായി വിജയനെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും നോട്ടിസ് അയച്ച് വിളിപ്പിക്കാനും ഇഡിക്ക് സാധിക്കും.

ഇതുവരെ മാസപ്പടി കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് പിണറായി വിജയനെ കൊണ്ടുവരാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ തുടർന്നാണ് മാസപ്പടി വിവാദം ആദ്യം പുറത്തുവന്നത്. കേസിൽ കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയവും സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസും (എസ്എഫ്ഐഒ) അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സിഎംആർഎൽ കമ്പനി നൽകിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഉയർന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇഡി തന്നെ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ വിഷയം കോടതിയിലേക്ക് നീളാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കും.

Also Read:-മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് 250 രൂപ; തൃക്കാക്കര കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN MASAPPADI CASE
VEENA VIJAYAN EXALOGIC CASE
MOHAMMED RIYAS CORRUPTION CASE
ENFORCEMENT DIRECTORATE KERALA
ED MASAPPADI CASE FIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.