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ഇഡിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഡിജിപിയും; അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ്

അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സാണെന്ന് കേരള പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു

CORRUPTION CASE AGAINST PINARAYI
ഇഡിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഡിജിപി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖറും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 7:05 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍, മകള്‍ വീണ, മരുമകന്‍ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്‍എ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നല്‍കിയ കത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഡിജിപി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖറും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കത്ത് ഡിജിപിക്ക് കിട്ടിയെന്നും അത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കു കൈമാറിയതായും രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇനി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ തുടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കത്ത് തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്തു തുടര്‍നടപടി വേണമെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കട്ടെ, അതിനു ശേശം സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചായിരിക്കും തുടര്‍ നടപടി"യെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 25 പേജ് വരുന്ന ഒരു കത്താണ് ഇഡി തൻ്റെ ഓഫീസിനു നല്‍കിയതെന്ന് പൊലീസ് മേധാവി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖറും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം കത്തിന്‍മേല്‍ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രിയും ഡിജിപിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ആദ്യം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും നിലപാട്.

അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സാണെന്ന് കേരള പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. ഇഡിയുടെ കത്ത് വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ക്കു കൈമാറിയ ശേഷം സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായിരിക്കും.

കള്ളപ്പണ നിരോധന നനിയമത്തിലെ 66(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണത്തിനിടെ മറ്റ് നിയമ ലംഘനങ്ങളോ അഴിമതിയോ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ സംസ്ഥാന ഏജന്‍സികളെ അറിയിച്ച് തുടര്‍നടപടി ആവശ്യപ്പെടാന്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന വകുപ്പാണിത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പിണറായി വിജയന്‍, മരുമകന്‍ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്‍എ, മകള്‍ വീണ വിജയന്‍, വീണ വിജയൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സാലോജിക് സെല്യൂഷന്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സിഎംആര്‍എല്‍ എംഡി ശശിധരന്‍ കര്‍ത്ത തുടങ്ങി 13 പേര്‍ക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു നല്‍കിയ കത്തിലെ ആവശ്യം. കത്തിന്‍മേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായ നിയമോപദേശം തേടുമെന്നുറപ്പാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വിശാല സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് അടുത്തയാഴ്ച ചേരാനിരിക്കെയാണ് പിണറായിക്കും കുടുംബത്തിനും മേല്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തി ഇഡിയുടെ പിടിമുറുക്കം എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

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TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN MASAPPADI CASE
MOHAMMED RIYAS CORRUPTION CASE
VEENA VIJAYAN EXALOGIC CASE
CASE AGAINST PINARAYI
CORRUPTION CASE AGAINST PINARAYI

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