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അവയവക്കടത്ത് കേസ്; പ്രമുഖ ഡോക്‌ടർമാരെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളിലും അന്വേഷണം ശക്തം

ആശുപത്രി അധികൃതരും അവയവദാന റാക്കറ്റുകളും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫീസ്‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 1:51 PM IST

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എറണാകുളം: വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി അവയവ കൈമാറ്റം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് . കൊച്ചി ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ പ്രമുഖ ഡോക്‌ടർമാരായ ഡോ. ജോൺ അലക്‌സാണ്ടർ, ഡോ. ശ്രീജ പിള്ള എന്നിവരെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ശസ്ത്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്‌ടർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രബിന്ദു. നേരത്തെ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനെയും ആശുപത്രിയുടെ എംഡി എസ്.കെ. അബ്‌ദുല്ലയെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു.

നിയമവിരുദ്ധമായി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് നടത്തിയ അവയവ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്‌ടർമാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ എന്നിവയും ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ഇതിന് മുമ്പ് കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഇഡി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്‌ഡിൽ നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തതായി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതരും അവയവദാന റാക്കറ്റുകളും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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നിയമവിരുദ്ധ അവയവദാനത്തിനായി വ്യാജ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റ് രേഖകളും തയ്യാറാക്കിയതായും, ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ മറവിൽ വലിയ തുകകൾ കമ്മീഷനായി കൈമാറിയതായും അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു. ഈ ഇടപാടുകളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന സാധ്യതയും ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

അവയവക്കടത്ത് കേസിൽ നേരത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത മുഖ്യ ഏജൻ്റായ നജീബുമായി വിവിധ ആശുപത്രികൾക്ക് അടുത്ത സാമ്പത്തിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിന് പുതിയ ദിശ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയവ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിനായി സംഘടിത സംഘമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എത്തുന്നത്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഡോക്‌ട ർമാരെയും ആശുപത്രി അധികൃതരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് നീക്കം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ തെളിഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും അറസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

മെഡിക്കൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ അന്വേഷണങ്ങളിലൊന്നായി അവയവക്കടത്ത് കേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജരേഖകൾ, അനധികൃത അവയവ കൈമാറ്റം, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.

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