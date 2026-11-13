ഇഡിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് പ്രതികള്ക്ക് ആശ്വാസം; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് ഹര്ജി കോടതി തള്ളി
ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷനില് ഒപ്പിടാനെത്തിയ സി.പി.എം. പാളയം ലോക്കല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കേസിലെ 16-ാം പ്രതിയുമായ ഐ.പി. ബിനു, ഒന്നാം പ്രതി നിധിന് രാജ് എന്നിവരാണ് പൊലീസുകാര്ക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ചത്.
Published : November 13, 2026 at 3:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വീണ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് ഹര്ജി കോടതി തള്ളി. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (3) ടാനിയ മറിയം ജോസിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
ജാമ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷനില് ഒപ്പിടാനെത്തിയ സി.പി.എം. പാളയം ലോക്കല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കേസിലെ 16-ാം പ്രതിയുമായ ഐ.പി. ബിനു, ഒന്നാം പ്രതി നിധിന് രാജ് എന്നിവരാണ് പൊലീസുകാര്ക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ചത്. ഇവര് ഊഞ്ഞാലാടുന്നതിന്റെയും ചെണ്ടകൊട്ടുന്നതിന്റെയും റീല്സുകള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികള് പോലീസിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാക്കുകയാണെന്നും, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് കേസിലെ സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് പ്രധാനമായും വാദിച്ചത്.
എന്നാല്, ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന വിനോദമായ ഊഞ്ഞാലാടിയത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന വാദമാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ഉയര്ത്തിയത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നത് കേവലം ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും, ഇതിന് തക്കതായ തെളിവുകള് ഹാജരാക്കാന് പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു തെളിവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഈ വാദങ്ങള് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താണ് പ്രോസിക്യൂഷന് ഹര്ജി തള്ളാന് കോടതി തയ്യാറായത്.
ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് ആകെ 300-ഓളം പ്രതികളുള്ള കേസില് ഇതുവരെ 27 പേര് മാത്രമാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് അറസ്റ്റിലായ മുഴുവന് പ്രതികള്ക്കും ഇതിനകം തന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികളുടെ സ്റ്റേഷനിലെ ആഘോഷം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്ക്കും വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. നിയമപാലകരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് നടന്ന ഈ സംഭവം പൊലീസിനെതിരെയും കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്ന ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുകയും ചെണ്ടമേളത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയും റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതികളുടെ നടപടി വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, പ്രതികൾ സ്റ്റേഷനിൽ ആഘോഷം നടത്തിയത് കണ്ടുനിൽക്കുകയും ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ തയാറാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ജി.ഡി ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം ആറ് പൊലീസുകാരെ എ.ആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അരുൾ ബി. കൃഷ്ണ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പിടാൻ എത്തിയ പ്രതികളെ അതിനുശേഷം സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പറഞ്ഞുവിടുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read:അയ്യപ്പഭക്തരുടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് ആശ്വാസം; ചാലക്കയം–പമ്പ റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തിയായി