ETV Bharat / state

മണ്ണും വൈക്കോലും കുമ്മായവും ചേര്‍ത്തൊരു നിര്‍മിതി; 25 ലക്ഷത്തിന് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ഒരു സ്വപ്‌ന ഭവനം

കണ്ണൂർ അന്നൂരിൽ പ്രകൃതിയെ തൊടാതെ പറമ്പിലെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന അത്ഭുത ഭവനം. 25 ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിൽ റാം എർത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വീട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്

EcoFriendly Mud House in Kannur
പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ സ്വപ്‌ന ഭവനം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: കോൺക്രീറ്റ് മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിലെ വീർപ്പുമുട്ടലിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു മടക്കം. അന്നൂരിലെ ഈ മൺവീട് കേവലം ഒരു കെട്ടിടമല്ല, മറിച്ച് മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. പറമ്പിലെ മണ്ണ് മുതൽ പഴയ ഓടു വരെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ഈ വീട് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ജീവിതം തേടുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.

കുറച്ചു തൊഴിലാളികൾ ചളി മണ്ണ് കുഴച്ചു ഉരുളയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടാണ് വീട് പണി നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇ ടിവി സംഘം എത്തിയത്. പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തു കുമ്മയാവും വൈക്കോലും ചേർത്ത് അവർ ഒരുള ഒരുളയായി എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ദിൽജിത്ത്എന്ന സൂപ്പർ വൈസറോട് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തെ കൗതുകം അറിഞ്ഞത്.

പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ സ്വപ്‌ന ഭവനം (ETV Bharat)

പ്രകൃതിയെ തൊടാതെ ഒരു നിർമ്മിതി

ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രീതയും ഭർത്താവ് രമേശും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഈ മൺവീട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞു. 1863 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ വീട് പൂർണമായും പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമിക്കുന്നത്. അകത്ത് 1000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റും പുറത്ത് 863 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വീട്. വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ വീട് നിര്‍മിക്കുന്നതിനു പകരം ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ആയാണ് നിർമാണം.

ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ തനിമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണെന്ന് ദിൽജിത്ത് പറഞ്ഞു. പറമ്പിലെ മരങ്ങൾ പോലും മുറിച്ചു മാറ്റാതെയാണ് നിർമാണം. വീടിൻ്റെ വരാന്തയ്ക്ക് തൊട്ടുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മാവ് പോലും വെട്ടി നശിപ്പിക്കാതെ, ആ മരത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

EcoFriendly Mud House in Kannur
ചളി മണ്ണ് ഉരുളയാക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ (ETV Bharat)

'റാം എർത്ത്' സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്ത്

ആർക്കിടെക്റ്റ് സച്ചിൻ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമാണം നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മുൻപും മൺവീടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 'റാം എർത്ത്' രീതിയിൽ ഇത്തരമൊരു നിർമിതി ഇതാദ്യമാണെന്ന് സച്ചിൻ പറയുന്നു.

തറ മുതൽ മുകൾഭാഗം വരെ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജിഐ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത ശേഷം, കുമ്മായവും വൈക്കോലും ചേർത്ത ചളി ഉരുളകളാക്കി പൈപ്പിന് മുകളിൽ കട്ട രൂപത്തിൽ അടുക്കുന്നു. രണ്ട് ദിവസം ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ആണ് അടുത്ത കട്ട വയ്ക്കുക.10 കൂട്ട മണ്ണിന് ഒരു കുട്ട കുമ്മായം എന്നതാണ് അളവ്. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വീടിനുള്ളിൽ ഒരേ തണുപ്പും ചൂടും അനുഭവപ്പെടും എന്നതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

ഏത് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായും കണക്കു കൂട്ടിയാണ് ചളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ചുമര് നിർമ്മാണം. രണ്ടുനില വീടായതുകൊണ്ട് അത്രയും ഉറപ്പിൽ ചുമരുകൾ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കി മണ്ണിൻ്റെ പശിമയും ഘടനയും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചുമർ നിർമിക്കാനുള്ള കളിമൺ മിശ്രിതം ഇവർ തയാറാക്കുന്നത്.

മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വീടിന് ഗ്യാരൻ്റി എത്രയെന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാരൻ്റി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് മണ്ണെന്നാണ് സച്ചിൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ചൂടു കൂടിയ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു സമയത്തും ഒരേ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ വീടിനകത്ത് താമസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴും കുഴിയെടുക്കുമ്പോഴും വരുന്ന മണ്ണ് അണ് വീട് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് റാം എർത്തിൻ്റെ സവിശേഷത.

കേവലം 25 ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിലാണ് ഈ മനോഹര ഭവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റിന് പകരം പഴയ ഓടുകളും തടി ഫ്രെയിമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിർമാണച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു.

EcoFriendly Mud House in Kannur
ചളി മണ്ണ് ഉരുള (ETV Bharat)

സ്വപ്നം പൂവണിയുമ്പോൾ

രണ്ടു നിലകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ താഴെയും മുകളിലും ഓരോ ബെഡ്റൂമുകൾ വീതമുണ്ട്. അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, ഗ്ലാസ് വർക്കുകൾ, മുന്നിൽ ഷട്ടിൽ കോർട്ട്, പിന്നിൽ വിശ്രമസ്ഥലം തുടങ്ങി ഒരു വീടിനുവേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. കയറിവരുന്നത് വരാന്തയിലൂടെയാണ്. വരാന്തയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ മാറ്റാതെയാണ് വരാന്തയുടെ നിർമിതി.

ചൂട് വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിക്കുക എന്ന തൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ വീടിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതെന്ന് ചെന്നൈയില്‍ അധ്യാപികയും വീട്ടുടമയുമായ പ്രീത പറഞ്ഞു. നാട്ടിലെത്തിയാൽ താമസിക്കാൻ ഒരിടം. മൺവീടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പല ആശങ്കകളും ആളുകൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, പ്രകൃതിയുടെ കുളിർമയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമേയല്ല. ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ഈ സ്വപ്ന ഭവനത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കുടുംബം.

Also Read: ആറാം ക്ലാസിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ... സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങള്‍ രൂപകൽപന ചെയ്‌ത് ശിവനന്ദ്

TAGGED:

മൺവീട്
ബജറ്റ് ഹോം
റാം എർത്ത്
പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ വീട്
ECOFRIENDLY MUD HOUSE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.