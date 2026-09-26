പരിസ്ഥിതി ലോല വിജ്ഞാപനം; അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും, കര്ണാടകത്തിന് പിന്നാലെ കേരളവും
അടുത്ത മാസം 12 ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കും ഈ വിഷയം പ്രമേയമായി സഭയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്
Published : September 26, 2026 at 8:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളായി (ഇഎസ്എ) നിർണയിച്ച കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കർണാടക്ക് പിന്നാലെ കേരളവും പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇഎസ്എയിൽ നിന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് പ്രമേയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന് വൈദ്യുതി-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. കേരളം അതീവ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തെയും ജീവനോപാധികളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, തോട്ടം ഭൂമിയെയും കൃഷിഭൂമിയെയും ഇഎസ്എ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വ്യക്തമായ ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിയമസഭയിൽ ഏകകണ്ഠമായ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം 12 ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കും ഈ വിഷയം പ്രമേയമായി സഭയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പ്രമേയം, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നിയമസഭ ഏകകണ്ഠ മായി പാസ്സാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്" എന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ഇ.എസ്.എ) നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലവും സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഖണ്ഡികകളിൽ ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു:
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ, ഡോ. കസ്തൂരിരംഗൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 123 റവന്യൂ വില്ലേജുകളിലായി 13,108 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത് മലയോര മേഖലകളിലെ കർഷകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. കർശനമായ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൃഷിയെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്.
തുടർന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉമ്മൻ വി. ഉമ്മൻ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പരിധി 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി-വന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഏഴാമത്തെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലും വില്ലേജുകളുടെ വിഭജനം കാരണം എണ്ണം 131 ആയി ഉയർന്നുവെങ്കിലും ഈ 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം അതേപടി നിലനിർത്തി. ഇത് മലയോര മേഖലകളിൽ വീണ്ടും കടുത്ത ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ശക്തമായ നിലപാട് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചത്. ജനവാസ മേഖലകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമായി ചുരുക്കണമെന്നും, അത് വനഭൂമിയിൽ മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ 131 വില്ലേജുകളിൽ 33 വില്ലേജുകളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
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