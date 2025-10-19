ETV Bharat / state

ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ; സമയം ഇതാണ്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ...

പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വമിക്കുന്ന പുക മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലിയ്‌ക്ക് ഹരിത പടക്കങ്ങള്‍ പൊട്ടിക്കാം.

Are We Really Heading Toward A Pollution-Free Diwali? (Getty Images)
ദീപാവലിക്കാലമായാല്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. വര്‍ണാഭമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ദീപാവലിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നതില്‍ പടക്കവും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, കാലഘട്ടം മാറിയതോടെ പല വിധത്തിലുള്ള മലിനീകരണവും വര്‍ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതില്‍ രാജ്യത്ത് തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹി. ഇവിടങ്ങളിലെ വായു ഗുണനിലവാരം ഏറ്റവും മോശം സ്ഥിതിയിലെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്‌തു. വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗമായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

എന്നാല്‍ ആഘോഷ ദിനങ്ങളില്‍ പടക്കം പോലുള്ള വസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാഹചര്യം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കി. പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വമിക്കുന്ന പുക മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് പലഭാഗങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നു.

Marketed as an eco-friendly alternative, green crackers promise cleaner celebrations but how green are they really? (Representative image)

ശാന്തമായ കാറ്റും കുറഞ്ഞ താപനിലയും കാരണം ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇതിനകം തന്നെ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആഘോഷങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. “ദീപാവലി ഒരു മലിനീകരണ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി മാറരുത്. ഹരിത പടക്കങ്ങൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്” ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും ഇത്തരം വായുമലിനീകരണം തടയാൻ സര്‍ക്കാര്‍ മുൻകൈ എടുത്ത് രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹരിത പടക്കങ്ങള്‍ പൊട്ടിക്കാൻ മാത്രമേ മലയാളികള്‍ക്കും അനുമതിയുള്ളൂ. ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് രാത്രി 8 നും 10 നും ഇടയിൽ മാത്രമേ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂവെന്നും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെയും ഉത്തരവുകളും പരിഗണിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. അതുപോലെ ഹരിത പടക്കങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങളെ പോലെ കേരളത്തിനും ബാധകമാണ്. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാൻ ഹരിത പടക്കങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചത്.

എല്ലാ ആഘോഷ വേളകളിലും ഇനി മുതൽ ഹരിത പടക്കങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, കോടതികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 100 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്.

എന്താണ് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ ?

ഡൽഹിയില്‍ ദീപാവലിക്കാലത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം തടയാൻ സുപ്രീം കോടതി പടക്കത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിതിന് പിന്നാലെ കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പുറത്തിറക്കിയ പടക്കമാണ് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ. മലിനീകരണം തടയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

സാധാരണ പടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഇവ. ദേശീയ പാരിസ്ഥിതിക എഞ്ചിനീയറിങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മലിനീകരണം വലിയ തോതിൽ കുറയ്‌ക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.

വായു മലിനീകരണവും ശബ്‌ദ മലിനീകരണവും ഇത് മൂലം കുറയും. ബേരിയം പോലുള്ള, വായുമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ സാധാരണ പടക്കങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലെഡ്, കാഡ്‌മിയം, ബേരിയം നൈട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ മലിനീകരണ ഘടകങ്ങളും പടക്കങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരം മലിനീകരണ ഘടകങ്ങൾ ഹരിത പടക്കങ്ങളിൽ വളരെ കുറവാണ്.

ഹരിത പടക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി (NEERI) സഹകരിച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (CSIR) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ തലമുറ പടക്കങ്ങളാണ് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ.

പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങളേക്കാൾ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവുമായ പടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ബേരിയം നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ്, അലുമിനിയം പൊടി എന്നിവ അടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ.

ഹരിത പടക്കങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ പടക്കങ്ങൾ യഥാർഥമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, പാക്കേജിങിൽ CSIR–NEERI എന്ന ലേബൽ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

നിർമ്മാതാവ്, ലൈസൻസ് നമ്പർ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്‌കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാർകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ QR കോഡ് പാക്കറ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകും. ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പും ലഭ്യമാണ്. തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളിൽ വീഴരുത്, കാരണം പല വിൽപ്പനക്കാരും ശരിയായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ലേബൽ ഇടുന്നത്, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ഡോ. ഹിഷ്‌മി ജാമിൽ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

ഉപഭോക്താക്കൾ 'ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്‌സ്' ലോഗോയും CSIR–NEERI നൽകുന്ന QR കോഡും പരിശോധിക്കണം. ഈ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉത്‌പന്നം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വെടിക്കെട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും യഥാർഥമായിരിക്കില്ല" ഡോ. രാജേഷ് പോൾ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ദീപാവലി ആഘോഷം തകൃതിയായി മാറ്റേറി സ്വര്‍ണ വിപണി; വാങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം, മുഹൂര്‍ത്തം

