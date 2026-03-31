വീൽചെയറും വാഹനവും വിരൽത്തുമ്പിൽ; ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി 'ഇസിഐ നെറ്റ്' ആപ്പ്

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വമ്പന്‍ സേവനങ്ങള്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഇസിഐ നെറ്റ് ആപ്പിലൂടെ ഞൊടിയിടയില്‍ ലഭിക്കും, ഊബർ ഇന്ത്യയുടെ സൗജന്യ യാത്രായും ഉറപ്പ്.

ec wheelchair and other assistance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 4:33 PM IST

എറണാകുളം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും രംഗത്ത്. ഏപ്രിൽ 9-ന് നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും തടസ്സമില്ലാതെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്താൻ 'ഇസിഐ നെറ്റ്' (ECINET) ആപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രത്യേക സേവനങ്ങളും ഊബർ ഇന്ത്യയുടെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇസിഐ നെറ്റ് ആപ്പ് വഴി സഹായം വിരൽത്തുമ്പിൽ

ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി വീൽചെയർ, പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വാഹന സൗകര്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇസിഐ നെറ്റ് ആപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് 'ദിവ്യാംഗ്' അല്ലെങ്കിൽ 'സക്ഷം' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വോട്ടർ ഐഡി നൽകി ആവശ്യമായ സേവനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ അപേക്ഷകൾ അതത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർക്ക് കൈമാറുകയും അവർ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും. അർഹരായവർക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് സഹായമെത്തിക്കാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകരിക്കും.

uber page (ETV Bharat)

വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഊബറിൽ സൗജന്യ യാത്ര

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ വോട്ടർമാർക്കായി ഊബർ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 9-ന് വോട്ടർമാർക്ക് പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഊബർ ആപ്പ് വഴി സൗജന്യ യാത്ര നടത്താം.

ഊബർ കാർ, ഓട്ടോ, ബൈക്ക് എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ശേഷമുള്ള ദൂരത്തിന് ഊബർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക നൽകേണ്ടി വരും. എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെയും ലൊക്കേഷനുകൾ ഊബർ ആപ്പിൽ മുൻകൂട്ടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം ആരും വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കർ അറിയിച്ചു.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഈ സേവനം വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഇതിനു പുറമെ വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വഴിയും വിപുലമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യവും ജനസൗഹൃദവുമാക്കാനുള്ള ഈ നീക്കങ്ങൾ വോട്ടിങ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

