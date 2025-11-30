ETV Bharat / state

ബി എല്‍ ഒമാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എസ് ഐ ആര്‍ സമയപരിധി നീട്ടി

അഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബാക്കി ഫോമം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതും അപ്രായോഗികമാണെന്നും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായുള്ള യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ന്യൂഡല്‍ഹി: വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന ( എസ് ഐ ആര്‍) പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളില്‍ സമയപരിധി നീട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍. കേരളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സമയപരിധിയാണ് നീട്ടിയത്.

പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസംബർ 11 വരെ എസ്‌ഐആർ ഫോം വിതരണം ചെയ്യാം. കേരളം, തമിഴ്‌നാട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയപരിധിയാണ് നീട്ടിയത്. ഡിസംബർ 16നായിരിക്കും കരട് പട്ടിക പുറത്തുവിടുക. അന്തിമ പട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 14നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക.

കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കുന്നതിനിടെ എസ്‌ഐആർ നടപടികൾ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് തുടക്കം മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമയപരിധി നീട്ടിയത് ബി എല്‍ ഒമാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്. ഫോം വിതരണത്തിനടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരാഴ്‌ച കൂടി സമയം ലഭിക്കും.

85 ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു പൂരിപ്പിച്ച എന്യുമറേഷന്‍ ഫോം തിരികെ ലഭിച്ചത്. 15 ശതമാനം കിട്ടിയില്ല. അഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബാക്കി ഫോമം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതും അപ്രായോഗികമാണെന്നും സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായുള്ള യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ ഡിസംബർ നാലിനുള്ളിൽ ഫോം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കണമെന്നും അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പുറത്തിറക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നിർദേശം.

ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻറെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പും കരട് പട്ടിക പുറത്തുവിടുന്നതും ഒരേ ദിവസമായതിനാലുള്ള ആശങ്കയും രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സമയം നീട്ടിയതോടെ ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി നടപടികൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുമെന്ന ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം സമയമില്ലാത്തതിനാൽ ഫോം വിതരണവും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപടികളുമടക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ബിഎൽഒമാർ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ എസ്‌ഐആർ നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് ബിജെപിയും നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു.

അതേമയം അര്‍ഹരായ പലരും വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്താകണമെന്ന ആശങ്കയും രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 99.5 ശതമാനം ഫോമും വിതരണം ചെയ്‌തെന്നും ബാക്കിയുള്ളവയുടെ വിതരണം ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഫിസര്‍ രത്തന്‍ യു കേല്‍ക്കര്‍ മറുപടി നല്‍കി. ബാക്കിയുള്ളവയും പൂരിപ്പിച്ച് ഉടന്‍ തിരകെകിട്ടും. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കമ്മീഷന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും ഫോം നല്‍കാന്‍ നാലുവരെ കാത്തിരിക്കരുതെന്നും സി ഇ ഒ പറഞ്ഞു.

