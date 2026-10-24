കുപ്പിവെള്ളത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകള്ക്കും ബൈ..ബൈ..;സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയില് ഓടിത്തളരുന്നവരെ തണുപ്പിക്കാന് മൺകൂജകൾ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് എത്തുന്ന പതിനായിരത്തിലേറെ താരങ്ങള്ക്കും അധികൃതര്ക്കും മൺകൂജകളിലാണ് ഇത്തവണ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Published : October 24, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 2:18 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: കേരളാ സ്കൂള് കായികമേളയുടെ അറുപത്തെട്ടാമത് പതിപ്പിനെത്തുന്ന കായിക താരങ്ങള് ഇത്തവണ ഒന്ന് ഞെട്ടും. കുപ്പിവെള്ളവും കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകളും വേദികളില് ഒരിടത്തും കണികാണാന് പോലും കിട്ടില്ല.പകരം മൈതാനത്ത് പുതിയ വേഗവും ഉയരവും തേടിക്കുതിക്കുന്നവര്ക്ക് തളരുമ്പോള് തണുത്ത ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം പകര്ന്നു നല്കാന് ഇരുന്നൂറിലേറെ മണ്കൂജകള് വേദികളിലെങ്ങും നിരക്കും.
കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററകലെ തനി നാട്ടിന്പുറത്ത് വിരുന്നെത്തിയ കായികമേളയുടെ നടത്തിപ്പ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാന് അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുകയാണ് സംഘാടകര്.പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പടിക്കുപുറത്തു നിര്ത്താന് പടയൊരുക്കുന്ന സംഘാടകര് കായികമേളയുടെ പത്ത് വേദികളിലേക്കും ആവശ്യമായ മണ്കൂജകള് ചാത്തമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള എന്ഐടി സ്റ്റേഡിയത്തില് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഫ്രിഡ്ജും മറ്റ് കൂളിങ് സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല ശുദ്ധമായ തണുത്ത വെള്ളത്തിന് ഗ്രാമീണര് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന മൺകൂജകളെത്തന്നെ രംഗത്തിറക്കാന് കായികമേളയുടെ സംഘാടകര് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ വീടുകളിലും ലൈബ്രറികളിലും ഓഫിസുകളിലും എല്ലാം ഒരുകാലത്ത് ഇടംപിടിച്ചിരുന്ന മൺകൂജകളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ ചെറുത്തു നില്പ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവര് അവതരിപ്പിച്ചത്. വീടുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ കൂജകളെപ്പറ്റി പുതിയ തലമുറക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല.വീണ്ടും മൺകൂജകളെ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ പുത്തൻ തലമുറകളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് സംഘാടകര്.
ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള എല്ലാ അര്ത്ഥത്തിലും ഹരിത കായികമേളയാക്കി പുതു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സംഘാടകര്. നേരത്തെ മേളയുടെ വേദികളില് നിന്നുള്ള പാഴ് വസ്തുക്കള് ശേഖരിക്കാന് തെങ്ങോല കൊണ്ടുള്ള വല്ലങ്ങള് ഒരുക്കി സംഘാടകര് വാര്ത്തകളില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വല്ലങ്ങള് ഉറപ്പാക്കാന് വല്ലം മെടയല് മല്സരം തന്നെ ഒരുക്കിയാണ് സംഘാടകര് ആവശ്യത്തിന് വല്ലങ്ങള് ഉറപ്പാക്കിയത്.
പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന തണ്ണീർ കൂജ
അതിന്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് 68-ാം മത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മൺകൂജകളില് കുടിവെള്ളം നൽകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇതു വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളിലെ കുപ്പി വെള്ളവും പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകളിലെ കുടിവെള്ളവും പൂര്ണ്ണമായും വേദികളില് നിന്ന് അകറ്റി നിര്ത്തും.
'തണ്ണീർ കൂജ' എന്ന് പേരിട്ട പദ്ധതിയിൽ കായികമേള നടക്കുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും മൺകൂജകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മൺകൂജ പദ്ധതിയിലൂടെ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ കൂജകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തില് നിന്നാണ് കൂജകൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം മൺകൂജകളിലാണ് ഇത്തവണ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. കായികമേള നടക്കുന്ന ഓരോ വേദികൾക്ക് സമീപവും സംഘാടകർ മൺകൂജകളിൽ കുടിവെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കും. മൺകൂജകളിലുള്ള വാട്ടർ ടാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതോടെ ആർക്കും കുടിവെള്ളം എടുക്കാനാകും. കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതിനും മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ ഗ്ലാസുകൾ സംഘാടകർ പ്രത്യേകം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ജലവിതരണത്തിനായുള്ള തണ്ണീർ കൂജ എന്നത് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ പദ്ധതിയാണെന്ന് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെഎംഎ നാസർ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു. സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം മൺകൂജകളും മൺഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരാർഥികൾക്കും കാണികൾക്കുമെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരമ്പരാഗതമായ ജലവിതരണ രീതി കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിലൂടെ വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന സന്ദേശവുമുണ്ട്. പൂർണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. കോഴിക്കോട് മത്സരം നടക്കുന്ന ഓരോരോ സ്കൂളിലും ഇത് വിതരണം ചെയ്യും. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മൺകൂജയുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത പങ്കുവയ്ക്കും. ഇത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരിൽ കൂജകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെനിന്നാണ് കൂജകൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂജ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണിതെന്നും നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള ബോധവത്കരണം
ഇരുന്നൂറ് മൺകൂജകളാണ് കായികമേള നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയായ ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചത്. ഈ മൺകൂജകൾ ഇന്നുതന്നെ ഓരോ വേദികളിലും എത്തിക്കും. കൂടാതെ കായിക താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും മൺകൂജകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന കായികമേള കൊടിയിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൺകൂജകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് സ്കൂളുകൾക്ക് കൈമാറും. കുട്ടികളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള ഒരു ബോധവത്ക്കരണം കൂടിയാണ് ഇതുവഴി സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന ആശയവും തണ്ണീർ കൂജയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
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