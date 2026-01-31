ആശങ്കയകറ്റാൻ 'മെട്രോമാൻ' നേരിട്ട് വരുന്നു; അതിവേഗ പാതയ്ക്കായി ജനാഭിപ്രായം തേടും
Published : January 31, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 1:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട അതിവേഗ റെയിൽപാത കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ നേരിൽക്കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാൻ ഇ. ശ്രീധരൻ. പദ്ധതിയുടെ മുന്നോടിയായി ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റെയിലിന്റെ 70 ശതമാനം ആകാശപ്പാതയായും 20 ശതമാനം തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും നിർമിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ റെയിൽ നിലത്തുകൂടി കടന്നുപോകുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ജനരോഷം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കെ-റെയിലുമായി ഒരുതരത്തിലുള്ള ബന്ധവും അതിവേഗപാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ശ്രീധരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. 20 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായാൽ ഭൂവുടമയ്ക്ക് തന്നെ ആ ഭൂമി ലീസിന് ഏറ്റെടുക്കാം. റെയിൽപാതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ മരങ്ങളോ അവിടെ ഉയരാൻ പാടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് നിബന്ധന.
അതേസമയം, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പും റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. 60 മീറ്ററോളം സ്ഥലമാണ് കെ-റെയിലിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തത്. അതുതന്നെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഉപയോഗിക്കാനോ വിൽക്കാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അത് കിടക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും കേസുകളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ തീർക്കണം. പുതിയ റെയിൽപാതയ്ക്ക് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇ. ശ്രീധരൻ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട്, വർക്കല, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, അടൂർ, ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം, വൈക്കം, എറണാകുളം (പാലാരിവട്ടം ബൈപ്പാസ് മേഖല), ആലുവ, നെടുമ്പാശേരി (കൊച്ചി എയർപോർട്ട്), തൃശ്ശൂർ, കുന്നംകുളം, എടപ്പാൾ, തിരൂർ, മലപ്പുറം, കരിപ്പൂർ (കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട്), കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സ്റ്റോപ്പുകളെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചിന്ത. അതിനായി മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രാനുമതി ഡി.എം.ആർ.സി.ക്ക് കൈമാറിയ ഉടൻ ജനാഭിപ്രായം തേടും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കുക.
ഏകദേശം 86,000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിച്ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഡി.പി.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കും. 51 ശതമാനം കേന്ദ്രവും 49 ശതമാനം സംസ്ഥാനവും വഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ മോഡലിലായിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.
വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ സമർപ്പിച്ച് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പച്ചക്കൊടി കിട്ടിയാൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അന്തിമാനുമതി വൈകിയാലും പ്രവൃത്തികളെ ബാധിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെതായി ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ വരുമെന്ന കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് താൻ ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഇ. ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.
