"ആർആർടിഎസ് അതിവേഗ റെയിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണില്‍ പൊടിയിടാനുള്ള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തട്ടിപ്പ്", പ്രതികരണവുമായി മെട്രോമാൻ

കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ഒരു ഒരു അതിവേഗ റെയിൽപാത എന്നത് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കാണിച്ച് യഥാർഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ആരോപണം.

REGIONAL RAPID TRANSIT SYSTEM METRO MAN ON RRTS KERALA HIGH SPEED RAIL PROJECT THIRUVANANTHAPURAM KASARAGOD RAIL
E Sreedharan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 12:52 PM IST

4 Min Read
കോഴിക്കോട്: ആർആർടിഎസ് (റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം) വേഗ റെയിൽ ലൈൻ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സർക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമായി മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതിയെന്നും ഈ ശ്രീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർആർടിഎസ്. ഇതിന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. താനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡൽഹി-മീററ്റ് റാപ്പിഡ് റെയിൽ മാതൃക നൽകിയത്. ഇത് സബർബൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഒരു വലിയ നഗരത്തെയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസിനെയാണ് സബർബൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇവ പൊതുവെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

സാധാരണയായി 150 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾക്കായാണ് ഈ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നഗരത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എമു, മെമു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിനുകളാണ് ഇതിൽ ഓടിക്കുക.

REGIONAL RAPID TRANSIT SYSTEM METRO MAN ON RRTS KERALA HIGH SPEED RAIL PROJECT THIRUVANANTHAPURAM KASARAGOD RAIL
ഇ ശ്രീധരനും കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്‌ണവും ചർച്ചകൾക്ക് ഇടെ (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ ഈ ലൈനിൽ ഓടിയാൽ എങ്ങനെ ഇത് വേഗപാതയാകുമെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 583 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും നിർത്തേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത് മെട്രോ സർവീസ് ആണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ഒരു ഒരു അതിവേഗ റെയിൽപാത എന്നത് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കാണിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്.

ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതിയും ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയ വകുപ്പ് മന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഘട്ടർ ഉറപ്പു നൽകിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ കോടികൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ ചോദിച്ചു.

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നഷ്‌ടമാക്കിയത് 51.26 കോടി രൂപയാണ്. റെയിൽവേയുടെ എതിർപ്പു കാരണമാണ് പദ്ധതി തടസപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇതുവരെ സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പും കാരണമായെന്ന് സർക്കാരിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിൽവർലൈനിന് എതിർപ്പ് അറിയിച്ച റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിക്കായി ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കാതെ നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് കേരള സർക്കാർ ചുവടുമാറ്റുന്നു. സിൽവർ ലൈനിനോടുള്ള അതേ സമീപനം ആർആർടിഎസിനോടും കേന്ദ്രം കൈകൊണ്ടാൽ പിന്നെയും കോടികൾ നഷ്‌ടപ്പെടും.

ചുരുക്കത്തിൽ പല പദ്ധതികളുടേയും പിതൃത്വത്തെ ചൊല്ലി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഒരു വമ്പൻ പദ്ധതി ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങി എന്ന ഉത്തരം ആർആർടിഎസിലൂടെ നൽകുക എന്നതാണ് പിണറായി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സർക്കാർ ലക്ഷ്യം
കൊച്ചി മെട്രോയുമായും തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രോ സംവിധാനങ്ങളുമായും റാപ്പിഡ് റെയിലിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണു സർക്കാർ പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിച്ചെലവിൻ്റെ 20 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാറും, 20 ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാറും, ശേഷിക്കുന്ന 60 ശതമാനം രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാല വായ്‌പ എന്ന നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തുക. നാല് ഘട്ടമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക വഴി സംസ്ഥാനത്തിന് സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഒന്നാംഘട്ടം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെയായിരിക്കും (ട്രാവൻകൂർ ലൈൻ). തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയുടെ നിർമാണവും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സംയോജിപ്പിക്കലും സമാന്തരമായി ആരംഭിക്കും. 284 കി.മീ വരുന്ന ആദ്യഘട്ടം 2027 ൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ച് 2033 ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രണ്ടാംഘട്ടം തൃശൂർ മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ (മലബാർ ലൈൻ). ഇതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് മെട്രോയും നടപ്പാക്കും. മൂന്നാംഘട്ടം കോഴിക്കോട് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ. കണ്ണൂർ-കാസർകോട് നാലാംഘട്ടം. ഭാവിയിൽ പാലക്കാട് വഴി കോയമ്പത്തുരിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കന്യാകുമാരിയിലേക്കും കാസർകോഡ് നിന്നും മംഗളുരുവിലേക്കും പാത നീട്ടാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 12 വർഷം എടുത്താണു സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സമ്പൂർണ ആർആർടിഎസ് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

'ശ്രീധരൻ ലൈൻ'
കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (ഡിപിആർ) അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് തയാറാക്കുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പൊന്നാനിയിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ 430 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിവേഗപാത നിർമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒൻപത് മാസത്തിനകം ഡിപിആർ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് ഇ ശ്രീധരൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിത്. എന്നാൽ അത് നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കും.

കണ്ണൂർ വരെയുള്ള പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കാസർകോഡേക്കുള്ള പ്രവർത്തിയും ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. അവിടെനിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കോ മുംബൈയിലേക്കോ പാത ദീർഘിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ജനജീവിതത്തെ പരമാവധി ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മേൽപാതയും തുരങ്കവും ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാകും പാത.

2026 ജനുവരി 17 നാണ് കേന്ദ്ര റെയിവേ മന്ത്രിയുമായി ഇ ശ്രീധരൻ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ജനങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നിലപാട്. അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി രേഖയാണ് തയാറാക്കുന്നത്. എത്ര സമയം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എത്ര തുക ചെലവ് വരും ഈ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

REGIONAL RAPID TRANSIT SYSTEM
METRO MAN ON RRTS
KERALA HIGH SPEED RAIL PROJECT
THIRUVANANTHAPURAM KASARAGOD RAIL
E SREEDHARAN

