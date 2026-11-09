കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബത്തേരിയിലേക്ക് വെറും 35 മിനിറ്റ്; അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് ഇ ശ്രീധരൻ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള കേരള ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ (E Sreedharan Wayanad project) ആദ്യഘട്ടമായാണ് കോഴിക്കോടിനെയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്
Published : November 9, 2026 at 1:04 PM IST
വയനാട്: കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വയനാട്ടിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മെട്രോമാൻ ഡോ. ഇ ശ്രീധരൻ അവതരിപ്പിച്ചു. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് മലയോര ജനതയുടെ റെയിൽവേ മോഹങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള കേരള ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് കോഴിക്കോടിനെയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ആകെ 73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് 15,000 കോടി രൂപയാണ് നിർമാണച്ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വെറും നാല് വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അര ലക്ഷം പേർ ദിവസേന ഒരു ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട്-ബത്തേരി റൂട്ടിൽ ഈ പാത പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ്റെ (ഡിഎംആർസി) പഠനത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.
കൊടുവള്ളി, അടിവാരം, കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ പാതയിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾ. മലയോര മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അടിവാരം മുതൽ കൽപ്പറ്റ വരെയുള്ള ചുരം മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം രണ്ട് കൂറ്റൻ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമിച്ചാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുക. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി പാറ പൊട്ടിച്ച് തുരങ്കം നിർമിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം, അത്യാധുനിക ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാറ തുരന്നായിരിക്കും നിർമാണം നടത്തുക. ഇത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കും. ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് 30 മുതൽ 40 മീറ്റർ വരെ താഴെയായിരിക്കും തുരങ്കങ്ങൾ നിർമിക്കുക. അതിനാൽ വന്യജീവികൾക്കോ വനസമ്പത്തിനോ യാതൊരുവിധ കോട്ടവും തട്ടാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും ഈ തുരങ്കങ്ങളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുക. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഓരോ 500 മീറ്റർ ദൂരത്തിലും തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലിങ്ക് ടണലുകളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും.
പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വെറും 35 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ ചുരം വഴിയുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വയനാടൻ ജനതയ്ക്ക് ഈ അതിവേഗ പാത വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഇത് യാത്രാസമയം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുകയും വയനാടിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര, സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ ഇതിനകം തന്നെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ, വയനാട് നീലഗിരി എൻഎച്ച് ആൻഡ് റെയിൽവേ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, വയനാട് ചേമ്പർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടൗൺഹാളിൽ വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ റസീന അബ്ദുൽ ഖാദർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസന്ന ശശീന്ദ്രൻ, വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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