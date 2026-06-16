മൺസൂൺ കാറ്റ് മാറി വീശുന്നു; വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴയില്ല, സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടും
21 നു ശേഷം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. എൽ നിനോ വില്ലനാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
Published : June 16, 2026 at 1:57 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം അനുകൂലമാക്കുന്ന തെക്കു -പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിനു പകരം വടക്കു -പടിഞ്ഞാറൻ വീശിയതോടെ കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. അതിനു ശേഷം 20 വരെ മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. 21 നു ശേഷം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് എറണാകുളം, കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. നാളെ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മൺസൂൺ ദുർബലം
ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.18 മുതൽ ഒരു ജില്ലയിലും ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല.
നിലവിൽ അറബി കടലിന് മുകളിൽ മഴ മേഘങ്ങൾ ഇല്ലാതായത്തോടെ മൺസൂൺ ദുർബലമായ അവസ്ഥയാണ്.
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ഞായറാഴ്ച വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസമായി കേരളം മുഴുവൻ മഴ കുറഞ്ഞു. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഉയർന്ന അളവിലാണ്.
June 11, 2026
സാധാരണ ഈ കാലയളവിൽ ആനുഭവപ്പെടുന്ന പകൽ താപനിലയെക്കാൾ 5°c കൂടുതൽ താപനിലയാണ് പാലക്കാട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. 34.7°c ചൂട്. ഈ സമയത്ത് സാധാരണ താപനില 29.7°c ആണ് ഉണ്ടാകാറ്. കോഴിക്കോട് 4.8°c (35°c),കണ്ണൂർ 3.7°c കൂടുതൽ ( 33.7°c), വെള്ളനിക്കര 3.8°c (33.7), നെടുമ്പാശ്ശേരി 3.2°c (33.8),കോട്ടയം 2.1°c ( 32.5°c), എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇത്തവണ കാലവർഷം വൈകിയാണ് എത്തിയത്. തുടർന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത്. മുൻ വർഷങ്ങളേതുപോലെ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയും ഇത്തവണ ഉണ്ടായില്ല. ഇടവിട്ടുള്ള മഴയാണ് പെയ്തത്.
കാക്കയ്ക്ക് കണ്ണ് തുറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പെയ്യുന്ന കാലവർഷ പെരുമഴ പഴങ്കഥയാകുകയാണെന്ന് ജനങ്ങളും പറയുന്നു. കിണറുകളിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും മഴ കുറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറയുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടി ക്കും. ഈ സമയത്ത് നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന നദികളിലും വെള്ളം കുറവാണ്. ആറു ദിവസത്തിന് ശേഷം മഴ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും എൽ നിനോ വില്ലനാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
എൽ നിനോ വില്ലൻ
രാജ്യത്താകെ ഈ മൺസൂൺ കാലയളവിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മഴ സാധാരണ ലഭിക്കാറുള്ളതിൻ്റെ 90% മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു . ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ 'ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ' നിലവിൽ സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണ്. മൺസൂൺ കാലത്തുടനീളം ഇത് ഇതേപടി തുടരാനാണ് സാധ്യത.
ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാർ, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലും സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസം ഉഷ്ണതരംഗം ഉണ്ടായേക്കാം.
എന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗ ദിനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. നിലവിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് എൽ നിനോ നിലനില്ക്കുന്നത്. സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപവർധനവിനോട് അന്തരീക്ഷം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ എൽ നിനോ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ജൂൺ മാസത്തോടെ പസഫിക്കിലെ താപനില എൽ നിനോ പരിധിയെ മറികടന്നു.
എല് നിനോ മഴ കുറക്കുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തോടെ കർഷകരിലും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.രാജ്യത്തെ 200 ജില്ലകളില് കടുത്ത വരള്ച്ച ഉണ്ടായേക്കാം. മണ്സൂണിനെ എല് നിനോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും മഴ കാര്യമായി കുറയാന് 60 ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.
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