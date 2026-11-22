മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസിൻ്റെ മകള് ഇ. എം. രാധ അന്തരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം
Published : November 22, 2026 at 12:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മകൾ ഇ. എം. രാധ (70) അന്തരിച്ചു. അര്ബുദ ബാധയെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇഎംഎസിൻ്റെയും ആര്യ അന്തർജനത്തിൻ്റെയും ഇളയ മകളാണ്. എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന രാധ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയിലെ നേതൃപദവികളേക്കാൾ ഇഎംഎസിൻ്റെ മകളായി തുടരാനാണ് താൽപ്പര്യമെന്ന് രാധ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ. എം. രാധ രചിച്ച 'ഇ.എം.എസ്: മകളുടെ ഓർമ്മകൾ' എന്ന പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമായ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇഎംഎസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനപ്പുറം ഒരു അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സിപിഎമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇ. എം. രാധ ദേശാഭിമാനിയിലും ചിന്തയിലും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഎംഎസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളോട് ചേർന്നുനിന്ന രാധ പൊതുസാമൂഹിക രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
അടുത്തിടെ രാധയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടി അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഭർത്താവ് സി. കെ. ഗുപ്തൻ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ സിപിഎം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2007-ൽ ദേശാഭിമാനി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ വാർത്തയായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര ഘടകങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടോളം ദേശാഭിമാനിയുടെ ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് സി. കെ. ഗുപ്തൻ ആണ് ഭർത്താവ്. മകൻ: സിദ്ധാർഥ് ഗുപ്തൻ. മരുമകൾ: സ്നേഹപ്രിയ.